Flaş transfer iddiası: Immobile ülkesine geri dönecek!

IMMOBILE'DEN AÇIK KAPI!

Ciro Immobile, İtalya basınına verdiği röportajda, "Zihinsel olarak hala iyi hissediyorum ve futbola olan isteğim yüksek. Rekorlar kırdığım ve parladığım bir lige dönmek güzel olurdu. Türkiye sonrası futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok, tam tersine, büyük bir final yapmak için çalışıyorum." diyerek Çizme'ye göz kırpmıştı.