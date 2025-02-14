Flaş iddia: Galatasaray'dan Kevin De Bruyne atağı!
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Manchester City forması giyen Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın gündemine girdi.
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İspanyol basınından Diario AS’ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların projesine sıcak baktığı öne sürüldü.
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Haberin detaylarında, Galatasaray'ın De Bruyne için cazip bir teklif sunduğu ve oyuncuya iki yıllık bir proje önerdiği belirtiliyor.
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33 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Türkiye'ye transfer olmaya olumlu yaklaştığı ifade edilirken, City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçeceği vurgulandı.
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Galatasaray yönetiminin, yaz transfer dönemi için büyük bir yıldız transferi hedeflediği ve De Bruyne’yi bu planın merkezine koyduğu kaydedildi.
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Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kevin De Bruyne, 26 resmi maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.
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