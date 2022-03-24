Beşiktaş ile adı son dönemde sıkça anılan Anderson Talisca'yla ilgili İtalyan basını, Roma iddiasını ortaya attı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun hücum hattını güçlendirmek istediği ve Tammy Abraham'a destek verecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğu belirtildi ve Portekizli teknik adamın bahsettiği profile uyan ismin Talisca olduğu ifade edildi.

MAAŞINDAN FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Talisca'nın da Avrupa'da üst düzey rekabete geri dönmek istediği ve 2024'te bitecek sözleşmesini tamamlamadan Al Nassr'dan ayrılmayı planladığı kaydedildi. Bonservisi 12 milyon euro olan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 6.5 milyon euroluk maaşından da fedakarlık yapacağı belirtildi.