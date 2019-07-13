13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göller Bölgesi'nde başta Burdur Gölü olmak üzere Salda, Akgöl, Acıgöl ve Yarışlı gölleri, flamingo kuşlarının en önemli yaşam alanlarından biri.
DHA'nın haberine göre son yıllarda başta küresel ısınma olmak üzere Göller Bölgesi'ndeki göller, bilinçsiz ve vahşi tarımsal sulama, kaçak sondajlar ve kaynak derelerine su akışını engelleyen gölet projeleri nedeniyle hızla su kaybı yaşıyor.
GÖL SUYU BOŞALTILMIŞ
Burdur Gölü'nde bir zamanlar yer alan flamingolar artık görülmüyor. Flamingoların bölgedeki en önemli uğrak alanlarından biri olan Akgöl veya Bayındır Gölü olarak bilinen göl de tamamıyla kurudu.
Bir bölümü Dereköy sınırları içindeki Akgöl'ün uzun yıllar önce Bulgaristan göçmenleri için yerleşim alanı olarak planlandığını belirten köylülerden Serdar Tekin, "Göl bu yüzden bir delik açılarak boşaltılıyor. Ancak kışın yağışlarla yeniden dolması üzerine şu anki taşıma planı iptal ediliyor" dedi.
AKGÖL ÇORAK GÖLE DÖNÜŞTÜ
Gölün boşaltılma işlemi sonrasında bir daha eski su seviyesine ulaşılamadığını aktaran Tekin, Bayındır veya Akgöl olarak da adlandırılan gölün 'Çorak-Kurak göl' olarak da adlandırıldığını söyledi. Son yıllarda her yaz gölün tamamıyla kuruduğunu söyleyen Tekin, "3-5 sene öncesine kadar yağışlar iyiydi. Bu yıl yağış çok az olduğu için haziran ayında kurudu. Göle her yıl binlerce flamingo geliyordu. Bu yıl gölün kuruması nedeniyle flamingolar da ayrıldı. Bu göl, etrafındaki derelerden ve yağışlarla besleniyordu. Yakındaki Alanköy'e gölet yapılması nedeniyle derelerden bazılarından köye verilen su kesildi. Göletlerin de çok etkisi var" diye konuştu.
BEMBEYAZ BİR ÇÖLE DÖNÜŞTÜ
Göle flamingo dışında ördek, meke, çok nadir görülen dik kuyruk gibi çok sayıda yaban kuşunun da geldiğini anlatan Serdar Tekin, kuşların su çekilene kadar gölde konakladıklarını dile getirdi. Aşırı tuzlu olması nedeniyle kuruduktan sonra çölü andıran bembeyaz bir manzaranın ortaya çıktığı göl etrafında Yeşilova ilçesine bağlı Aşağıkırlı, Yukarıkırlı, Dereköy, Orhanlı, Taşpınar ve Bayındır köyleri bulunuyor.
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