Geçmiş yıllarda ilk gelen kafileler yavaş yavaş geliyorlardı. Martta başlayıp temmuzda da yoğun oluyordu. Ama bu yıl flamingolar temmuzun sonunda toplu halde geldi. Özellikle Erçek Gölü'ne çok sayıda flamingo geldi. Bu da bize şunu gösteriyor; eylül-ekime kadar flamingoların sayıları artarak devam edecek. Flamingolar bu yıl geç geldiler, ama çok geldiler. Bu da bizi mutlu etti" dedi.