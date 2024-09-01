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        Haberler Dünya 3 yıllık görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine dönmek üzere yola çıktığı bilgisini verdi ve Türkiye'ye veda etti | Dış Haberler

        ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye veda paylaşımı

        3 yıllık görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine dönmek üzere yola çıktığı bilgisini verdi ve Türkiye'ye veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:15
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        Flake'ten Türkiye'ye veda paylaşımı
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        3 yıllık görev süresi dolan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti.

        Kişisel Instagram hesabından gece saatlerinde bir fotoğraf paylaşan Flake, Birkaç saat sonra İstanbul'dan ABD'ye giden uçağa bineceğim." ifadelerini kullandı.

        Flake paylaşımında 19. yüzyılda ABD Büyükelçisi olarak yurtdışında görev yapmış şair Henry Van Dyke'ın bir şiirine yer verdi ve "Elveda Türkiye" sözlerini kullandı.

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        #Jeff Flake
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