Kültür-sanat, lezzet ve eğlence severler için yepyeni bir buluşma noktası haline gelen Fişekhane, sıcak yaz gecelerini serin deniz esintisi ve muhteşem şarkılarla bir araya getiriyor. Multidisipliner bir kültür programı çerçevesinde şekillenen Fişekhane, dünya çapında ses getirecek etkinlik serilerinden ilki olan Fişekhane Deniz Konserleri aracılığıyla ülkemizin birbirinden kıymetli sanatçılarını sevenleriyle buluşturuyor.

Ajda Pekkan, Sertab Erener, Edis, Şevval Sam, Selami Şahin, Serdar Ortaç, Mor ve Ötesi, Buray, Berkay, Erol Evgin gibi isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 27 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında, Fişekhane’de olacak. Pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek etkinlik serisi 27 Ağustos’ta Ajda Pekkan konseriyle başlayacak. Fişekhane Deniz Konserleri, denizin esintisi ile tarihi dokuyu buluşturarak, açık havada 1500 kişiye eşsiz bir deneyim sunacak.

Fişekhane Deniz Konserleri’nde yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Ajda Pekkan – 27 Ağustos

Edis – 28 Ağustos

Selami Şahin – 3 Eylül

Berkay – 10 Eylül

Şevval Sam – 11 Eylül

Serdar Ortaç – 17 Eylül

Buray – 18 Eylül

Mor ve Ötesi – 24 Eylül

Sertab Erener – 25 Eylül

Erol Evgin – 1 Ekim