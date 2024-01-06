Fişekhane'de Ocak ayı sanatla dolu

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Tiyatro oyunları, çocuk gösterileri ve müzikalleri, sinema gösterimleri, konserler, birbirinden özel etkinlikler ile İstanbul’un en önemli kültür-sanat merkezlerinden biri haline gelen Fişekhane, yeni yılda da dopdolu sanat sahnesi ile kültür sanat içerikleri ve özel programlarına devam ediyor. Fişekhane bu ay da tiyatronun önemli isimlerini ağırlıyor. Sahnede Genco Erkal, Ayşe Kökçü, Zerrin Tekindor, Şenay Gürler, Taner Barlas, Sumru Yavrucuk, Deniz Çakır, Emre Karayel, Buğra Gülsoy ve sahne arkasında Ahmet Sami Özbudak, Engin Hepileri, Naşit Özcan gibi önemli isimlerin olduğu tiyatro oyunları ile Uygur Tiyatrosu ve Altınok Tiyatrosu gibi önemli çocuk yapımları Fişekhane’de tiyatro severler ile buluşuyor.

Fişekhane’de Ocak Ayı Tiyatro Sahnesi

2022 yılında Afife Tiyatro Ödülü’nü alan ve usta oyuncu Zerrin Tekindor’un performansını sergilediği ‘Toz’ oyunu 10-11 Ocak tarihlerinde Fişekhane’de izleyicilerle buluşuyor.

Sam Shepard’ın 1980 yılında yazdığı, yazıldığı günden beri tüm dünyada sahnelenen ‘’True West’’ oyununa günümüzden seslenen ve çağdaş bir yorum getiren ’Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ 21 Ocak ’da Fişekhane’de sergilenecek. Tiyatro oyuncusu Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın başrolünde yer aldığı oyun tiyatroseverleri Fişekhane’de bir araya getirecek.

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri olan ’Yaprak Dökümü’ romandan tiyatro oyununa uyarlanarak 30 Ocak’da Fişekhane’de seyirciyle buluşacak. 1940’lu yılların çalkantılı Türkiye'sinde; Ali Rıza Bey ve ailesinin çerçevesinde, "Batının yanlış değerlerine özenmenin" ve maddi değerlerin, yaşamsal gereksinimleri aşarak, insanları ve dolayısıyla aileleri nasıl bir uçuruma sürüklediğinin acıklı ve ibret verici öyküsünü anlatan oyun izleyicinin beğenisine sunulacak.

Fişekhane Tiyatro Oyunları Programları:

9.01.2024 NİLGÜN BELGÜN İLE AŞK VE KOMEDİ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 10-11.01.2024 TOZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 19.00 ve 21.00 11.01.2024 KARŞINIZDA YALNIZ KADIN FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 13.01.2024 KİM BU BEN FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 14.01.2024 39 BUÇUK BASAMAK FİŞEKHANE ANA SAHNE 16.00 16.01.2024 MİKADO'NUN ÇÖPLERİ FİŞEKHANE BLACK BOX 20.30 16.01.2024 TATLI KAÇIK FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 17.01.2024 ERKEK AKLI OKSİMORON FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 17.01.2024 SEVGİ SOYSAL YAŞAMAKTA ISRAR EDİYOR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 18.01.2024 AŞK HİKAYEN DÜŞMÜŞ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 19.01.2024 MEÇHUL PAŞA FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 20.01.2024 BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 21.01.2024 CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 16.00 ve 19.00 24.01.2024 KÖTÜ BİR GÜN FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 24.01.2024 KÜRK MANTOLU MADONNA FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 25.01.2024 TATAVLADA SON DANS FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 28.01.2024 SIR FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 30.01.2024 YAPRAK DÖKÜMÜ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30

Fişekhane’de Çocuk Sahne Programları ve Müzikalleri

Fişekhane, çocuk sahne programları ve çok çeşitli müzikal programlarla Ocak ayında küçük izleyicilerini ağırlayacak.

Christmas Carol isimli klasik eserden sahneye uyarlanmış olan ‘Elf Müzikali’ oyunu 7 Ocak’ta Fişekhane’de küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak. İzleyen herkesin eğlenceye doyacağı bu çocuk müzikali muhteşem danslar, özel kostümler, ses, ışık efektleri, zengin oyuncu ve dansçı kadrosuyla birlikte Fişekhane’de çoşku dolu anlar yaşatacak.

Işık oyunları, havada uçuşan sihirler ve rengârenk görsel şölenlerle sihirli bir kutunun içinde yaşananların anlatıldığı ‘Odadaki Sihirbaz Kubilay QB Tuncer’ gösterisi 13-14 ve 27-28 Ocak tarihlerinde Fişekhane’de izleyicilerle buluşacak. Dünyaca ünlü sihirbaz Kubilay QB Tuncer, akıl almaz sihir oyunlarıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Fişekhane’de Çocuk Sahne, Tiyatro ve Müzikal Programları:

6.01.2024 ALADDİN MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 7.01.2024 ELF MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 13.01.2024 KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 13.01.2024 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX 14.00 ve 16.00 14.01.2024 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX 14.00 ve 16.00 14.01.2024 BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 20.01.2024 44 KEDİ LIVE FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 20.01.2024 ÇÖP CANAVARI FİŞEKHANE BLACK BOX 14:00 21.01.2024 ALICE MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 21.01.2024 BÜYÜLÜ AĞAÇ FİŞEKHANE BLACK BOX 14:00 23.01.2024 ELF MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 25.01.2024 KIRMIZI PABUÇLAR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 26.01.2024 ALADDİN MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 27.01.2024 OYUNCAK HİKAYESİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 27.01.2024 ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 15.00 27.01.2024 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX 14.00 ve 16.00 28.01.2024 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX 14.00 ve 16.00 28.01.2024 CEKO İLE PEPO FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 30.01.2024 44 KEDİ LIVE FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 31.01.2024 BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00

Fişekhane’de Konser Zamanı

Fişekhane tarihi dokusunda yer alan performans sahnesinde 26 Ocak saat 20.30’da Türk pop müziğinin önemli ismi Ayşegül Aldinç’i ağırlayacak.

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Gelmiş geçmiş tüm hit şarkılarıyla, müzik dünyamızı zenginleştirecek harika bir geceye imza atacak olan usta sanatçı Ayşegül Aldinç, etkinlik boyunca izleyicileri de sahne performansına dahil ederek, eğlence dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik biletleri Biletinail.com’da satışta..