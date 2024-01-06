Fişekhane'de Ocak ayı sanatla dolu
Fişekhane, Ocak ayında sinemadan tiyatroyu, konserden çocuk oyunlarına birçok renkli etkinlikle sanatseverleri buluşturuyor.
Tiyatro oyunları, çocuk gösterileri ve müzikalleri, sinema gösterimleri, konserler, birbirinden özel etkinlikler ile İstanbul’un en önemli kültür-sanat merkezlerinden biri haline gelen Fişekhane, yeni yılda da dopdolu sanat sahnesi ile kültür sanat içerikleri ve özel programlarına devam ediyor. Fişekhane bu ay da tiyatronun önemli isimlerini ağırlıyor. Sahnede Genco Erkal, Ayşe Kökçü, Zerrin Tekindor, Şenay Gürler, Taner Barlas, Sumru Yavrucuk, Deniz Çakır, Emre Karayel, Buğra Gülsoy ve sahne arkasında Ahmet Sami Özbudak, Engin Hepileri, Naşit Özcan gibi önemli isimlerin olduğu tiyatro oyunları ile Uygur Tiyatrosu ve Altınok Tiyatrosu gibi önemli çocuk yapımları Fişekhane’de tiyatro severler ile buluşuyor.
Fişekhane’de Ocak Ayı Tiyatro Sahnesi
2022 yılında Afife Tiyatro Ödülü’nü alan ve usta oyuncu Zerrin Tekindor’un performansını sergilediği ‘Toz’ oyunu 10-11 Ocak tarihlerinde Fişekhane’de izleyicilerle buluşuyor.
Sam Shepard’ın 1980 yılında yazdığı, yazıldığı günden beri tüm dünyada sahnelenen ‘’True West’’ oyununa günümüzden seslenen ve çağdaş bir yorum getiren ’Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ 21 Ocak ’da Fişekhane’de sergilenecek. Tiyatro oyuncusu Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın başrolünde yer aldığı oyun tiyatroseverleri Fişekhane’de bir araya getirecek.
Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri olan ’Yaprak Dökümü’ romandan tiyatro oyununa uyarlanarak 30 Ocak’da Fişekhane’de seyirciyle buluşacak. 1940’lu yılların çalkantılı Türkiye'sinde; Ali Rıza Bey ve ailesinin çerçevesinde, "Batının yanlış değerlerine özenmenin" ve maddi değerlerin, yaşamsal gereksinimleri aşarak, insanları ve dolayısıyla aileleri nasıl bir uçuruma sürüklediğinin acıklı ve ibret verici öyküsünü anlatan oyun izleyicinin beğenisine sunulacak.
Fişekhane Tiyatro Oyunları Programları:
Fişekhane’de Çocuk Sahne Programları ve Müzikalleri
Fişekhane, çocuk sahne programları ve çok çeşitli müzikal programlarla Ocak ayında küçük izleyicilerini ağırlayacak.
Christmas Carol isimli klasik eserden sahneye uyarlanmış olan ‘Elf Müzikali’ oyunu 7 Ocak’ta Fişekhane’de küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak. İzleyen herkesin eğlenceye doyacağı bu çocuk müzikali muhteşem danslar, özel kostümler, ses, ışık efektleri, zengin oyuncu ve dansçı kadrosuyla birlikte Fişekhane’de çoşku dolu anlar yaşatacak.
Işık oyunları, havada uçuşan sihirler ve rengârenk görsel şölenlerle sihirli bir kutunun içinde yaşananların anlatıldığı ‘Odadaki Sihirbaz Kubilay QB Tuncer’ gösterisi 13-14 ve 27-28 Ocak tarihlerinde Fişekhane’de izleyicilerle buluşacak. Dünyaca ünlü sihirbaz Kubilay QB Tuncer, akıl almaz sihir oyunlarıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Fişekhane’de Çocuk Sahne, Tiyatro ve Müzikal Programları:
Fişekhane’de Konser Zamanı
Fişekhane tarihi dokusunda yer alan performans sahnesinde 26 Ocak saat 20.30’da Türk pop müziğinin önemli ismi Ayşegül Aldinç’i ağırlayacak..png
Gelmiş geçmiş tüm hit şarkılarıyla, müzik dünyamızı zenginleştirecek harika bir geceye imza atacak olan usta sanatçı Ayşegül Aldinç, etkinlik boyunca izleyicileri de sahne performansına dahil ederek, eğlence dolu anlar yaşatacak.
Etkinlik biletleri Biletinail.com’da satışta..