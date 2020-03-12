12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Final sahnesinde Firuze ve Ayaz'ın, birlikte hareket ettiğini öğrenen Ertan şoke oldu.
İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorguladıkları bir hikayeye davet eden Zemheri’de tüm delilleri yok ettiğini düşünen Ertan, Ayaz’ın mahkemede yedek görüntüleri çıkarmasıyla şoke oldu. Bu beklenmedik gelişmeyle Ertan'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.
Güvenlik şefi Haluk'un kardeşinden, görüntüleri alan kişinin Firuze ve Ayaz olduğunu öğrenen ve ikilinin birlikte plan yaptığını anlayan Ertan'ın öfke dolu bakışları dikkat çekti.
Peki Ertan, bu mücadelede yenilgiyi kabul edecek miydi? Heyecan dolu bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #inananlarkazanır etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.
AYAZ DEMİRKAN HOLDİNG'İN HİSSEDARI OLDU!
Firuze ile Ertan'ın düğün yemeğine giden Ayaz'ın amacının aslında başka olduğu ortaya çıktı. Firuze tüm gerçekleri Ayaz'a anlatmış ve ikisi birlikte Ertan'ı bitirmek için plan yapmıştı.
Firuze ile Ayaz arasında artık hiçbir sır kalmamıştı. Ayaz, Mehveş ve amcasından şirketteki hisselerini alarak Ertan'ın karşısına çıktı. Düşmanının kendi şirketinde hissedar olduğunu gören Ertan öfkeden deliye dönerken ikili arasındaki gerilim iyice tırmandı.
Ayaz, Ertan'a hisseleri aldığını söylüyor;
Ayaz, Firuze'ye planını anlatıyor;
BERRAK, FİRUZE VE AYAZ'IN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENDİ!
Berrak, Firuze ve Ayaz'la ilgili şüphelerinin peşine düşerek ikilinin geçmişte sevgili olduklarını öğrendi. Aliye, Yaşar'ın tüm itirazlarına rağmen evin tapusunu üzerine alırken, bunu öğrenen Yaşar "Ya o tapuyu götürüp verirsin ya da boşanırız!" diyerek rest çekti.
Firuze ve Ayaz güvenlik görevlisi Haluk'un oğluyla birlikte öldüğünü öğrenirken, eşi Suna'dan yardım istedi. Haluk'un evinde Ertan'ın suçluluğunu ispatlayacak güvenlik kamerası görüntülerini buldular.
Ertan, Ayaz'a karşı bir hamle yaparak Mete'ye bir ev verdi ve babalarının ortadan kaybolmasıyla ilgili gerçeği anlattı. Ayaz buldukları görüntüleri delil olarak teslim ederken, Fehmi görüntüleri alarak Ertan'a haber verdi.
Berrak, Ayaz ve Firuze'nin geçmişini öğreniyor;
Ay Yapım imzalı Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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