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Edirne'de fırtına sırasında çatıdan düşen işçilerden biri yaşamını yitirdi!

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlara bazı kentlerde fırtına da eşlik etti. Edirne'de ise tam bir facia yaşandı. Kentte inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışan 3 işçi 12 metreden düştü. Yaralanan işçilerden biri ise hayatını kaybetti

Giriş: 20.06.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de fırtınada çatıdan düşen işçilerden biri hayatını kaybetti! - Son haberler
Fırtınada çatıdan düşen işçilerden biri hayatını kaybetti!
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DHA

Edirne'de fırtına ve yağışın etkili olduğu Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışırken çıkan fırtınada 12 metre yükseklikten düşen 3 işçiden ağır yaralanıp hastanede tedaviye alınan İbrahim Özer, yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Edirne’nin Lalapaşa ile Süloğlu ilçeleri arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bölgede inşaat halindeki fabrikanın çatısında çalışan 5 işçi, yemek molasının ardından yeniden çalışmaya başladı.

Bu sırada fırtınanın şiddeti arttı. Fırtınada inşaatın devam ettiği fabrikada çatı yerinden koptu. 5 işçiden 3'ü, çatı parçalarıyla birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Olay sonrası bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Özer, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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