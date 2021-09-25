Hamsinin kilosu 40 TL'ye çıktı! İşte nedeni!

Denizlerde, 1 Eylül´de başlayan av sezonu, fırtına nedeniyle aksıyor. Karadeniz'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle tekneleri ile denize açılamayan balıkçıklar avlanamadı.
"HAMSİ SORUYORLAR AMA YOK"
DHA'da yer alan habere göre tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, "Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor.
Tezgahlarda fazla balık yok. Dün 20 TL´ye sattığımız palamutları bugün 40 TL´ye satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim. Olmayan bir şey her zaman cazip oluyor. Herkes bugün hamsi soruyor ama yok" dedi.
"KİMİNE PAHALI KİMİNE UCUZ"
Hamsinin kilosunun 40 TL'ye çıktığı balık pazarında balık almaya gelen Rafet Arabacı da "Balık kimisine göre pahalı, kimisine göre ucuz. Balık seviyoruz" diye konuştu.
"BALIK BOLLAŞINCA FİYATLAR DÜŞER"
Balık almaya gelen Selim Değer de, "Şu anda balık fiyatları normal zaten balıklar da yeni çıkıyor. Gayet güzel, balığı çok seviyoruz. Ben istavrit aldım, kilosu 20 TL. İleride balık bollaştığında bu fiyatlar daha da düşecek" dedi.
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