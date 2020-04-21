21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fırında Tavuk ve İç Pilav İçin Malzemeler
Tavuk İçin:
1 adet bütün iri tavuk
3 adet defne yaprağı
2 tutam biberiye
3 yemek kaşığı hardal
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
100 gram tereyağı
2 yemek kaşığı zerdeçal
Karabiber
Tuz
İç Pilav İçin Malzemeler
4 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı pirinç
2 adet soğan
4 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı tarçın
5 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Fırında Tavuk ve İç Pilav Hazırlanışı
Fırın tavuk için; Tereyağını göğüs derilerinin altına sürün. Defne yaprağı ve biberiyeyi derinin altına koyun. Zeytinyağını, hardalı, limon suyunu, tuzu, karabiberi karıştırarak fırça yardımıyla tavuğun her tarafına sürün. Kalan tereyağını tavuğun her yerine sürün ve zerdeçal ile birlikte güzelce yedirin. 180 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 45 dakika üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirin. İç pilav için; Pirinçleri su ile yıkayıp nişastasından arındırın. Soğanları brunoise doğrayıp tereyağında karamelize edin. Yumuşayan soğanlara pirinçleri ve baharatları ekleyerek kavurun. Ayrı bir tavada yağsız bir şekilde az bir süre kavurduğunuz fıstıkları tencereye ekleyip kavrulma işlemini sonlandırın. Suyunu ekledikten sonra şeker ve kuş üzümlerini (suyun içinde bekletilerek yumuşatılmış) ilave edin. Biraz karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek, sonra düşük ısıda suyunu çıkarana kadar pişirin. Altını kapattığınız pilavı 15 dakika demlendirip tavuğun altında servis edin.
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