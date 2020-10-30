Sütlü tatlıların bence en sevileni fırında sütlaçtır. Hem besleyici hem de yapımı kolay olan fırında sütlaç tatlısını dışardan almanıza gerek yoktur. Evde daha ekonomik olarak hazırlayabilirsiniz. Konuklarınız ve çocuklar bu lezzeti çok sevecekler.
FIRINDA SÜTLAÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
- 8 su bardağı süt
- 1-1/4 su bardağı toz şeker
- 1 kahve fincanı pirinç
- 1/4 kahve fincanı pirinç unu
- 1/4 kahve fincanı nişasta
- 2.5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
FIRINDA SÜTLAÇ YAPILIŞI
- Pirinç yıkanır ve 1,5 su bardağı su ile ateşte yumuşayıncaya kadar haşlanır.
- Pirinç haşlandıktan sonra 8 su bardağı kaynar sütün içine boşaltılır.
- Pişmeye bırakılır.
- Diğer tarafta bir kapta 1/4 kahve fincanı pirinç unu ile1/4 kahve fincanı nişasta karıştırılır.
- Sonra bu karışıma tahta kaşık ile hızlı hızlı karıştırılırken 3/3 su bardağı su azar azar aktarılır.
- Karışım bulamaç haline getirilir.
- Sonra kaynamakta olan sütün içine azar azar aktarılır.
- Hızlı hızlı karıştırmaya devam edilir.
- 10 dakika sonra içine tozşekeri katılır.
- Çorba kıvamına gelene kadar karıştırılarak pişirilir.
- Ateşten alındıktan sonra küçük fırın kaplarına boşaltılır.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar tutulur.
- Soğuduktan sonra servis edilir.
Afiyet olsun.
PÜF NOKTALARI
- Eğer sütlacın hafif koyu kıvamlı olmasını istiyorsanız, pişirirken içine pirinç unu ve nişasta ekleyin.
- Ancak fırında çok bırakmayın.
- Hafif sulu kıvamda iken ocaktan alın.
- Kapların üzerinde bir parmak pay bırakın.
- Fırın kaplarını, içerisine yarısına kadar su doldurulmuş fırın tepsisine oturtun.
- 200 dereceli fırında üst ayarını açarak pişirin.
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