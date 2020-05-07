Fırında Soslu Midye Makarna

4 Kişilik tarif için

Malzemeler:

Yarım paket midye makarna

200 gram beyaz peynir

5-6 dal maydanoz

2 çorba kaşığı ajvar sos (Kırmızı biber püresi veya sosu)

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sıcak su

1 çorba kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

Makarnayı, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş kaynar suda 8-9 dakika haşlayın. Daha sonra süzüp ılınmaya bırakın. İç malzemesi için; peyniri çukur bir kapta rendeleyin, kıyılmış maydanozu ekleyin. Hazırladığınız iç malzemeden 1 çay kaşığı kadarını alıp makarnaların boşluklarına doldurun. Makarnaları ısıya dayanıklı büyük bir kaba veya porsiyonluk küçük kaplara paylaştırın. Makarnaların üzerine 1’er çorba kaşığı su ve zeytinyağında incelttiğiniz biber sostan dökün, küçük küçük doğradığınız tereyağı parçalarından serpin. 200 dereceye ayarlı fırında, peynirler eriyip hafif kızarmaya başlayıncaya kadar 5 dakika bekletin.