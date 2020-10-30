Özelikle omega 3 bakımından zengin olan somon balığı etli, kılçıksız ve yağlı yapısı ile hem doyurucu hem de besleyici bir deniz ürünüdür. Pembe rengiyle dikkat çeken somon her türlü pişirme tekniğine uygun bir balıktır. Somon kullanarak sofralarınıza fark katacak birçok farklı çeşit hazırlayabilirsiniz. Şimdi sizlere fırında somon tarifi vereceğim. Misafirlerinizde bu balık ziyafetine bayılacaklar.
Fırında Somon İçin Gereken malzemeler:
2 dilim somon balığı
Karabiber
Kimyon
Tuz
Patates
1yemek kaşığı sıvı yağ
Fırında Somon yapılışı:
Somonun kenarlarındaki derisinin üzerindeki pullar, bir bıçak yarımıyla temizlenir ve yıkanır.
Daha sonra süzülmesi beklenir.
Süzülen balıkların her iki tarafı da tuz ve baharatla harmanlanır.
Borcam fırın tepsisine veya yapışmayan fırın tepsisine balıklar yerleştirilir.
Patateslerin kabukları soyulur.
Küçük küpler halinde doğranır.
Patatesleri pişirmek için pişme süresini uzatırsanız balıklar kurur.
Somonlar piştiğinde fırından çıkarılır.
Patateslere, sıvıyağ ve tuz serpilir.
Somonların olduğu fırın tepsisine yerleştirilir.
Üst üste gelmemesine dikkat ederek, 180 derece fırında balıkların üstü kızarana kadar pişirilir.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Mangalda da somon yapabilirsiniz. Mangalda balık için de somon kullanabilirsiniz.
Bunun için dikkat edilecek husus somonun yağlarının mangal kömürüne damlamasını önlemek.
Böyle olursa balığınız kuruyabilir.
Önlemek için mangalınızın üzerine folyo serebilirsiniz.
Tava da pişirecekseniz yanmaz seramik tava ya da teflon tava kullanabilirsiniz.
Balığın her iki yüzünü de pişirmeniz için 3-4 dk pişirmeniz yeterli olacaktır.
Balığınız yağını saldığı zaman pişmeye başlamış demektir.
Kahverengi olduğu zaman balığınız pişti demektir.
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