Fırında makarna tarifinin güzel olması sosun oranını doğru tutmaktan geçer. Yetişkinler ve çocuklar için vazgeçilmez ayrı bir tat olan fırında makarnamızı yapmaya başlayalım.

Fırında makarna için gereken malzemeler:

1 paket orta kalınlıkta çubuk makarna

5 bardak su

2 su bardağı süt

1 adet orta boy soğan

3/4 kahve fincanı un

3 adet domates

1 tatlı kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı tereyağı

4 yumurta

1 buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri

Yeteri kadar tuz

Fırında makarna yapılışı:

5 bardak su ve yeteri kadar tuz konulan bir tencere kaynamaya bırakılır.

Makarnalarımız çok fazla haşlanmadan pişirilir.

Makarnalar pişince ateşten alınır ve süzülür.

Sosu için başka bir tencereye 2,5 çorba kaşığı tereyağı ile ince ince doğranmış soğan konur orta ateşte soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanların üzerine un katılarak 2-3 dakika daha kavrulur.

Tuz ve karabiber ekledikten sonra, sürekli karıştırarak azar azar ılık süt dökülür.

Karışım hızlı hızlı karıştırılarak koyu bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Bu kıvama gelince domates sosu katılır ve iyice karıştırıldıktan sonra soğumaması için hafif ateşte bırakılır.

Süzülen makarnalar borcama konarak sırasıyla üzerine rendelenmiş kaşar peynir, yumurtalar, domates sosu katılır ve iyice birbirine geçmesi sağlanır.

Malzemenin tamamı hafifçe yağlanmış, yüksekçe ve 22 santim çapında bir fırın tepsisine yerleştirilir.

Fırın tepsisine aldığımız makarnamız 200 derecede ısıttığımız fırında 40 dakika kadar pişirilir.

Fırından alındıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirilir.

Dinlendikten sonra bıçakla tepsi veya kalıbının kenarları sıyrılır, üstüne bir tabak konur ve ters çevrilerek tabağa aktarılır ve servis yapılır.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Mutlaka fırın makarna kullanın.

Normalde yaptığınız makarnadan az haşlayın. Sebebi ise fırında da pişecektir.

Makarnayı tatlandırmak için bol kaşar peyniri kullanın.

Piştikten sonra 15 dakika dinlendirin. Bu esnada börek gibi dilimlenecek.

Makarnanın sosunu hazırlarken tel çırpıcı veya tahta kaşık kullanın.

Sos koyu olursa süt ilave edin.

Sosu ilk defa yapıyorsanız ılık süt kullanın. Topaklanma riski olabilir.

İdeal sos muhallebi kıvamında olmalıdır.

Eğer peynir tuzlu ise sosa tuz katmayın.