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Dünyayı zorlayan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Fıratpen'den geldi. Fıratpen kampanyaya 2 milyon TL bağışlayarak katkıda bulunacağını duyurdu.



2 MİLYON TL BAĞIŞLAYACAK



Şirketin twitter hesabından yapılan açıklamada ''Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL bağışlayarak katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Yerliyiz, milliyiz, milletimizle birlikteyiz.'' denildi.

KAMPANYAYA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

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