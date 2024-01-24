Fırat Tanış: Depremzedelere özel bir gösteri planlıyorum

"20 YILDIR TATİLİMİ ORADA YAPTIM"

Fırat Tanış ayrıca muhabirlerin; "Yoğun tempoda tatil yapma fırsatınız oluyor mu?" sorusuna da "Ayvalık'da çok sevdiğim bir kamp alanı var. Yaklaşık 20 yıldır tatilimi orada yapmayı tercih ediyorum, ucuzundan... Şaka bir yana artık oranın sahipleriyle aile gibi olduk. Onun etkisi de büyük. Bir yerin çok pahalı olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Çok tufaya düşmem o konuda. Bir keresinde Kaş'a bir günlük tatile gitmiştim, devamında kendimi 3 ay bir hamakta sallanırken buldum. Ben bu şekilde tatil yapmaktan hoşlanıyorum. Herkesin zevkleri ayrı tabii ki" yanıtını verdi.