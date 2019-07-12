12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ın kuzeyinden Kandil'e doğru kararlı şekilde yürütülen Pençe operasyonu, S-400'lerin hızlanan kurulum ve aktivasyon süreci, Doğu Akdeniz'de ısınan atmosfer ve sıcak saha gelişmeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu için düğmeye basıldığını gösteriyor.
Önce sıcak bilgileri verelim:
- Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerde tayin ve izinler üç ay süreyle durduruldu. Bu birliklerde 3 ay boyunca ne izin kullanılacak ne de tayin gerçekleşecek.
- Özellikle Suriye sınırının; Şanlıurfa-Akçakale bölümünde yoğun hareketlilik var. Kara birliklerinin Suriye'ye buradan açılacak cepten gireceği tahmin ediliyor.
- Zeytin Dalı Harekâtı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan zırhlılar, Akçakale'ye ulaştı. Sevkiyat yoğunluğu ve hareketlilik sürüyor.
- Harekat, mutlak suretle hava unsurları ile desteklenecek. Çok yönlü ve alternatifli harekat planları hazırlandı.
- Operasyon için emir bekleniyor ancak bu arada S-400'lerin Türkiye'ye indirildiğine ilişkin haberler var. S-400'lerin 1-1.5 ay içinde kurulup aktive edileceği hesaplanıyor. Böylelikle bu operasyonda hem hava sahası güvenliği hem de karadaki birliklerin korunması üst düzeyde sağlanmış olacak.
- Önceki gün Moskova'dan kalkan Tupolev 154B-2 tipi bir Rus askeri uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne indiği ifade edildi. Bu uçağın S-400'lerin kurulumunu yapacak Rus uzmanları taşıdığı iddia edildi. Sonrasında ise uçağın Türk hava sahasını geçip Lazkiye'de Hmeymim Üssü'ne indiği öne sürüldü. Gizemli uçağın nereye indiği net değil.
- S-400'lerin konuşlanacağı yerle ilgili çok alternatifli planlar hazırlandı ancak mobil olan bu sistemlerin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun güvenliği için Şanlıurfa Suruç'a konuşlandırılacağı belirtiliyor. Sistem ihtiyaç halinde başka yerlere nakledilebiliyor; radarı ile füze bataryaları aynı yerde bulunmak zorunda değil ve özellikle radarının bulunduğu yer gizli tutuluyor. NATO sistemleri, S-400'lerin radar sinyallerini yakalayamıyor.
- S-400'ün radar sistemi 600 kilometre mesafede 300 hedefi izleyip 400 kilometre menzilde, 36 hedefe aynı anda atış yapabiliyor.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşma sağlanamaması; CENTCOM-PKK/YPG birlikteliğinin son bulmaması ve kalan ABD askerlerinin bölgeyi terk etmemeleri halinde sıcak temas sağlanması riski yüksek. Bunu önlemeye dönük tedbirler de düşünüldü ancak Türkiye S-400'leri aktive ettiğinde bölgedeki terörist unsurların hasmane yaklaşımları ve saldırıları da cevapsız kalmayacak. S-400'lerin görev sahası sadece Suriye değil, Doğu Akdeniz'den gelecek tehditlere karşı da savunma görevi yapacak; KKTC'yi de koruyacak. Suriye ve Doğu Akdeniz, S-400'ler için tek cephe olarak görülüyor. S-400'lerle birlikte, Türkiye'nin Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK hedeflerine yönelik operasyonunu ABD'nin yaptırım tehditleriyle engellemesi söz konusu olamayacak.
Tam bu noktada ABD/CENTCOM'un tutumu ve yaklaşımı önemli çünkü dost-düşman tanımlaması Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü açısından önemli. NATO müttefikimiz ABD, halen Türk Hava Kuvvetleri'nin, "dost kuvvet" tanımı içinde yer alıyor. S-400'ler denklemi nasıl değiştirecek, deneyimleyip göreceğiz...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!