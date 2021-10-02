Ünlü dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Fırat Çelik, pandemi döneminde sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla sık sık sosyal medyada gündem olmuştu. Fırat Çelik'in özel hayatı merak konusu oldu.
FIRAT ÇELİK KİMDİR?
Ünlü oyuncu Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Stuttgart, Ostfildern şehrinde dünyaya geldi. Ailesi o henüz 2 yaşındayken Türkiye’ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli’de yaşadı.
Fırat Çelik'in iki ablası bir kız kardeşi var.
Tunceli’de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris’e yerleşen Fırat Çelik Fransa’da eğitim gördü. Paris’in banliyösu Champigny-sur-Marne’da Louise Michel Ortaokulu’ndan sonra Langevin Wallon Lisesi’nde ekonomi ve idari bilimler okuyan Fırat Çelik, 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı verdi.
Fırat Çelik, Paris’e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı. Sonrasında girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere’in Cimri oyununundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik’i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre’ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü. Fırat Çelik’in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı.
FIRAT ÇELİK DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI
FIRAT ÇELİK İREM HELVACIOĞLU SEVGİLİSİ Mİ?
Mart ayında Eser Alp'ten ayrılan İrem Helvacıoğlu'nun Fırat Çelik ile birlikteliğine dair haberler sosyal medyada gündem oldu. İddialarla ilgili ne İrem Helvacıoğlu'ndan ne de Fırat Çelik'ten bir açıklama gelmedi.
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