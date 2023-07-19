Fırat Çelik'in tatili sürüyor
Soluğu Bodrum'da alan Fırat Çelik, konakladığı otelin iskelesinde görüntülendi
- 1
Geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Bodrum, Torbalı'ya giden Fırat Çelik'in tatili sürüyor.
- 2
TATİL SÜRÜYOR
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yakın arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Çelik, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
- 3
Sıcaktan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bırakan Fırat Çelik'in keyfi bir hayli yerindeydi.
-
- 4
GİZEMLİ ARKADAŞ
Fırat Çelik, geçtiğimiz günlerde denizde yüzerken tanışıp, arkadaş olduğu bir kadın ile sohbet ederken görüntülenmişti.
- 5
"YANINA UĞRARIM, TELEFON NUMARALARIMIZI ALIRIZ"
Yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından Çelik, "Yanına uğrarım, telefon numaralarımızı alırız" dedikten sonra gizemli arkadaşını yolcu etmişti.