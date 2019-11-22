22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'de düzenlenen saldırıyla ilgili 16'sı firari 1'i birleşen dosya sanığı 17 sanığın yargılanmasına Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, savcılıktan saldırıyla ilgili 9 klasörün daha mahkemeye gönderildiğini belirtti. DHA'nın haberine göre, duruşma ertelenirken, müşteki avukatları, savcılığın mahkemeye göndermeyi unuttuğunu ileri sürdükleri bu klasörler içerisinde, ana davada ceza alan Yakup Şahin’in, saldırıdan 10 gün önce Nizip'te bulunan Özdemir Tarım isimli işyerinde, bomba yapımında kullanılan 2 ton gübre satın almak isterken güvenlik kamera görüntülerine yansıdığı anların girdiğini belirtti.
Avukatlar, Şahin'in dava aşamasındaki savunmasında Nizip'e gübre almaya gittiğini ama satıcının vermediğini söylediğini hatırlattılar. Avukatlar, bu ifade sonrası mahkemeden sanığın ifadeleri doğrultusunda araştırma yapılmasını istediklerini ancak mahkemenin taleplerini reddettiğini belirttiler.
SATICI ŞAHİN'E PARASINI GERİ VERİYOR
Dosyaya giren görüntülerde; Yakup Şahin işyerine giriyor ve satıcıya para ödüyor. Bir süre sonra gübreleri almak için gelen Şahin’e, dosyadaki bilgilere göre satıcı kimlik soruyor. Şahin ise kimliği olmadığını söyleyince satıcı, kimliği yoksa gübreleri alamayacağını söylüyor. Bunun üzerine satıcı, Şahin’e parasını geri ödüyor.
Müşteki avukatlarının iddiasına göre, satıcının polisi araması üzerine Şahin hakkında ihbar tutanağı hazırlandı ve istihbari bilgi paylaşımı yapıldı. Ancak daha sonra Şahin hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Saldırının önemli isimlerinden Şahin, bombacılara eskortluk yaparak katliam gerçekleştirildi.
KARAR 3 AĞUSTOS 2018'DE ÇIKMIŞTI
Katliamla ilgili görülen ana davada karar 3 Ağustos 2018'de çıkmış, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Ayrıca bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, sanıklardan bazılarına da terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlarından ceza vermişti. Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyaları ayrılmış ve bu sanıkların yargılanmasına daha sonra başlanmıştı.
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