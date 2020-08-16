İHA

Olayda, Borçka’nın Gürcistan sınırında yer alan Şanlı Mahallesi kırsalında bir erkeğe ait cansız beden görüldüğü ihbarı geldi.

İHA'nın haberine göre, Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde arama çalışması başlattı. Termal kamera eşliğinde kısa sürede cansız bedene ulaşan ekipler, yapılan incelemenin ardından cesedin, Gürcistan’a geçmeye çalışan firarı mahkum Ç.U. isimli şahsa ait olduğunu belirledi.

İlk belirlemelere göre Ç.U.'nun yamaçtan düştüğü ve olay yerinde öldüğü kaydedildi. Düştüğü yerden güçlükle çıkarılan şahıs otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.