İtalya Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina ile Lazio karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, zorlu deplasmandan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı.

Başkent temsilcisine üç puanı getiren golleri 11'de Matias Vecino, 25'te Mattia Zaccagni, 85'te Luis Alberto ve 90+1'de Ciro Immobile kaydetti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Lazio bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp 3. sıraya tırmandı.

Fiorentina ise 9 puanla 13. sırada kaldı.