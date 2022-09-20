'Fiona' alarmı: Ülkenin 3'te 2'si karanlığa gömüldü

Karayipler’de ABD’ye bağlı bir ada ülkesi olan Porto Riko’da dün kategori 1 seviyesinde karaya çıkan Fiona Kasırgası, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
3'TE 2'Sİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
Kasırga nedeniyle ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, birçok şehirde de su şebekeleri devre dışı kaldı.
Ülkenin 3’te 2’sinde yaşanan elektrik kesintisi sonucu 3 milyon 200 bin kişinin elektrik hizmetinden yoksun kaldığı belirtilerek, birçok şehirde de taşan nehirlerin su arıtma tesislerini etkilemesi nedeniyle temiz su hizmetinin sağlanamadığı ifade edildi.
RÜZGAR HIZI SAATTE 145 KM'YE ULAŞTI
Fiona Kasırgası, Porto Riko’da yoğun yağışlar ve saatte 145 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olurken, yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucu bin 300 kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelinde birçok ana ulaşım yolunun sular altında kaldığı, bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi.
JENERATÖR PATLAMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ
Başkent San Juan’daki bir kanser hastanesinde elektrik kesintisi ve yaşanan jeneratör arızası nedeniyle hastalar transfer edilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Arecibo şehrinde ise jeneratörün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik dağıtım şirketi Luma tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen abonelerin yüzde 10’una yeniden hizmet sağlandığı belirtilerek, diğer abonelere birkaç gün daha elektrik hizmeti sağlanamayacağı aktarıldı.
KASIRGA DOMİNİK CUMHURİYETİ'NE İLERLİYOR
Fiona Kasırgası’nın Porto Riko’nun ardından Dominik Cumhuriyeti’ne ilerlediği aktarıldı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Fiona Kasırgası’nın gücünü daha da artırarak çarşamba günü kategori 3 seviyesine ulaşacağını açıkladı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!