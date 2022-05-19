Finlandiya'dan Türkiye'nin NATO tutumuna ilişkin açıklama

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkışının diyalog yoluyla çözülebileceğini inandığını söyledi.
İtalyan Corriere della Sera'ya konuşan Marin, "Bu aşamada sakin kalmanın, Türkiye ve diğer tüm üye ülkelerle görüşmelerde bulunmanın, soruları yanıtlamanın ve yanlış anlamaları düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Marin ayrıca NATO nükleer silahlarının konuşlandırılması veya Finlandiya'da üslerin açılması konusunun planların bir parçası olmadığını söyledi.
"GÜVENLİĞİMİZE ON YILLARDIR YOĞUN YATIRIM YAPIYORUZ"
Marin,"NATO üyesi olmak, Finlandiya'ya saldırılırsa, müttefiklerin savunmamıza müdahale edecekleri anlamına gelir. Ancak bir saldırı durumunda başkalarına yardım etmek de bizim sorumluluğumuzdur. İyi savunma yeteneklerimiz var, halihazırda GSYİH'mızın yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcıyoruz ve tam da sınırlarımızdaki büyük ve agresif komşumuz nedeniyle güvenliğimize on yıllardır yoğun yatırım yapıyoruz. Kararımızı İsveç ile aynı zamanda vermiş olmamız da önemlidir." ifadelerini kullandı.
"Katılım sürecinde Rusya'nın olası askeri veya hibrit eylemleri konusunda endişeli misiniz?" sorusunu yanıtlayan Marin, "Aslında, birçok ülkeden güçlü dayanışma işaretleri ve tam destek garantisi aldık ve bunu çok takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Niinisto da Rusya Devlet Başkanı Başkan Putin ile telefonda görüştü ve tepkisi şaşırtıcı derecede sakindi. Rusya tarafından herhangi bir saldırı olmayacağını umuyoruz, ancak siber ya da hibrit saldırı olması durumunda herhangi bir durumla yüzleşmeye hazırız " dedi.
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