Finlandiya'dan Putin açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile cumartesi günü telefonda görüştü. Niinisto, görüşmenin genel olarak 'sakin ama soğuk' olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 24 Şubat'ta başlamasının ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündemde. Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaya karar verdiğini açıklamasının ardından Niinisto ve Putin ilk kez telefonda görüşmüştü, Niinisto görüşmeye ilişkin detayları CNN'e anlattı.

Putin'in sakin ve ölçülü olduğunu söyleyen Niinisto, "NATO üyeliğimizin hata olduğunu düşündüğünü tekrarladı. 'Biz sizi tehdit etmiyoruz' dedi. Genel olarak konuşmamız oldukça sakin ama soğuktu." ifadelerini kullandı.

"MOSKOVA İÇİN TEHDİT"

Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının Moskova için bir tehdit olduğunu ve buna yanıt verileceğini yinelemişti.

RIA'nın aktardığına göre görüşmede Putin, Niinisto'ya Finlandiya'nın tarafsızlık ilkesini terk etmesinin hata olduğunu ve Finlandiya'ya karşı herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığını söylemişti.