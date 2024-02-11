Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Finlandiya'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

        Finlandiya'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

        Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski Başbakanı Alexander Stubb'ın yarışı önde tamamladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 11.02.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finlandiya'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        YLE haber ajansına göre, 2. turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı eski Başbakan Stubb, yarışı, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun önünde bitirdi.

        Alexander Stubb (Fotoğraf: AP)

        Stubb oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı.

        Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı eski Başbakan Stubb, yarışı, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto (Fotoğraf: AA)

        REKLAM

        SEÇİM İKİNCİ TURA KALMIŞTI

        Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

        Eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakanlık harekete geçti
        Bakanlık harekete geçti
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Alanya çelmesi!
        Alanya çelmesi!
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Habertürk Anasayfa