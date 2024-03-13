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        Haberler Dünya Finlandiya Başbakanı Orpo'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanıt

        Finlandiya Başbakanı Orpo'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanıt

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini "anlamsız bir adım" olarak nitelendirmesine ve Rusya'nın Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını söylemesine Finlandiya'dan yanıt geldi. Finlandiya Başbakan Orpo, "Rusya açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor ve Avrupa'ya yönelik askeri bir tehdit oluşturuyor." dedi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:50
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        Finlandiya'dan Putin'e yanıt
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        Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'nın "Batı ile uzun bir çatışma sürecine" hazırlandığını söyledi.

        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız Haberi Görüntüle

        Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini "anlamsız bir adım" olarak nitelendirmesine ve Rusya'nın Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağını söylemesine yanıt verdi.

        Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Orpo, "Rusya açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor ve

        Avrupa'ya yönelik askeri bir tehdit oluşturuyor." dedi.

        Orpo, "Avrupa olarak yanıt vermezsek, bu meydan okuma önümüzdeki yıllarda tehlikelerle dolu olacak" ifadelerini kullandı.

        PUTİN: FİNLANDİYA SINIRINA ASKERİ YIĞINAK YAPACAĞIZ

        2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik gerekçeleriyle İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısını çalmıştı. Nisan 2022'de Finlandiya'nın üyeliği onaylanırken, Mart ayı başında İsveç resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.

        Rus lider Putin RIA'ya yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı anlamsız bir adım. Orada askerimiz yoktu, şimdi olacaklar. Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız" demişti.

        Putin ayrıca, "Rus devletinin varoluşunu tehdit eden olursa nükleer silah kullanmaya hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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