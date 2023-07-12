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        Finlandiya Başbakan Yardımcısı Purra ırkçı paylaşımları nedeniyle özür diledi

        Finlandiya Başbakan Yardımcısı Riikka Purra, gün yüzüne çıkan geçmişteki ırkçı paylaşımları için özür diledi.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:24
        Finli siyasetçi ırkçı paylaşımları nedeniyle özür diledi
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        New York Times'ın haberine göre aşırı sağ kökenli Finlandiya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra, 2008'de Finlandiya basınında yayınlanan bir dizi ırkçı ve şiddet içeren sözlerin ortaya çıkmasının ardından Salı günü 'sosyal medyada yaptığı aptalca yorumlar' için özür diledi -

        "15 YIL ÖNCE YAPTIĞIM APTALCA YORUMLAR"

        Başbakan Yardımcısı Purra, 'riikka' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımların kendisine ait olduğunu söylemese de Twitter hesabından "15 yıl önce sosyal medyadan yaptığım aptalca yorumlar ve verdiğim zarar için özür dilerim. Mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım" ifadelerini kullandı.

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        Yerel basında çıkan haberlere göre, 2008'de aşırı sağcıların aktif olduğu bir blogda yaptığı paylaşımda Purra 'riikka' kullanıcı adıyla defalarca siyahilere karşı Fin dilinde ırkçı sözler söylemiş, Türkleri aşağılayıcı terimlerle tanımlamış ve Türk göçmenleri hedef alarak 'Türk maymunlar' ifadelerini kullanmıştı.

        Belirli gönderileri tanımlamasa Purra Salı günü, blogda 'bugün kesinlikle kabul etmediği ve kullanmayacağı kelimelerle' gönderi paylaştığını kabul etti.

        BAŞBAKANDAN DESTEK

        Finlandiya'da yapılan son seçimlerde, Purra'nın göçmenlik karşıtı Eurosceptic partisi ülkenin 200 kişilik parlamentosunda 46 sandalye almıştı.

        Başbakan Petteri Orpo, Purra'ya 'doğru kararı verdiği' için teşekkür etti ve istifaya zorlanacağına dair hiçbir işaret vermedi. Orpo, "Hükümet bu yüzden düşmeyecek" dedi.

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