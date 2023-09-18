Fındıkta arı sokan çocuk öldü

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Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Melike Güldaş (17), kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu.

Eve gelince rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi. Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.