Finansbank ismini değiştiriyor: Finansbank'ın yeni ismi ne olacak?
Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Finansbank isim değişikliğine gitmek için genel kurula oylama sunma kararı aldı. Ünvan değişikliğine gidileceği bilgisi Kamu Aydınlatma Patformu'nda (KAP) paylaşıldı. Peki, Finansbank'ın yeni ismi ne olacak? İşte, detaylar...
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Türkiye'nin büyük bankalarından biri olan Finansbank isim değiştirmeye hazırlanıyor. Banka söz konusu değişikliği genel kurulda oylamaya sunma kararı aldı. Banka yönetim kurulu, 1 Ekim'de olağanüstü genel kurulda isim değişikliğini masaya yatıracak. Peki, Finansbank'ın yeni ismi ne olacak? İşte, detaylar...
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FİNANSBANK'IN YENİ İSMİ NE OLACAK?
Finansbank, banka ünvanını 'QNB Bank' olarak değiştiriyor. Bankanın yönetim kurulu, söz konusu kararı 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda görüşecek.
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Finansbank markasının tarihi 1980'li yılların ikinci yarısına kadar uzanıyor. Finansbank, Hüsnü Özyeğin liderliğinde 100 ortakla 1987 yılında faaliyetlerine başlamıştı.
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