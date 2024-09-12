Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Finansbank'ın ismi mi değişiyor, kapanıyor mu? Finansbank'ın yeni ismi ne olacak, ne zama değişiyor?

        Finansbank ismini değiştiriyor: Finansbank'ın yeni ismi ne olacak?

        Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Finansbank isim değişikliğine gitmek için genel kurula oylama sunma kararı aldı. Ünvan değişikliğine gidileceği bilgisi Kamu Aydınlatma Patformu'nda (KAP) paylaşıldı. Peki, Finansbank'ın yeni ismi ne olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'nin büyük bankalarından biri olan Finansbank isim değiştirmeye hazırlanıyor. Banka söz konusu değişikliği genel kurulda oylamaya sunma kararı aldı. Banka yönetim kurulu, 1 Ekim'de olağanüstü genel kurulda isim değişikliğini masaya yatıracak. Peki, Finansbank'ın yeni ismi ne olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FİNANSBANK'IN YENİ İSMİ NE OLACAK?

          Finansbank, banka ünvanını 'QNB Bank' olarak değiştiriyor. Bankanın yönetim kurulu, söz konusu kararı 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda görüşecek.

        • 3

          Finansbank markasının tarihi 1980'li yılların ikinci yarısına kadar uzanıyor. Finansbank, Hüsnü Özyeğin liderliğinde 100 ortakla 1987 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Habertürk Anasayfa