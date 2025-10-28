Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü
İstanbul'da dün gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 28.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:30
