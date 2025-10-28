Habertürk
        Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü | Son dakika haberleri

        Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü

        İstanbul'da dün gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Giriş: 28.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:30
        Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü
        İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü.

        DHA'nın haberine göre megakent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

