FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda geri sayım başladı

Federasyon olarak gerçekleştirdikleri her organizasyonun gençliğe ve etkinliğin gerçekleştirileceği lokasyona katkısını göz önünde bulundurduklarının altını çizen Uçar, şu ifadeleri kullandı.

"Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na aday olurken, 'Ülkemizde bu organizasyonu nerede yapabiliriz?' diye birbirimize sorarken, çok fazla kapı dolaşmadık. Bizim kendisinden çok şey öğrendiğimiz bir valimiz vardı. İnsanlara güvenmeyi, ekip olarak iyi sonuç çıkarmayı Afyon'daki görev süresi boyunca kendisinden öğrendik. Valimiz bizi, belediye başkanımıza götürdü. Ondan da takip ve intaç diye çok önemli bir hayat dersi aldık. Bu dersten sonra çalışmak üzerimize vazife oldu. Gururla söylüyorum ki Cumhurbaşkanlığı himayesine layık bir organizasyonu almış olduk. Dünyanın en popüler, en önemli sporcuları Kayseri'ye gelecek. 1,2 milyarın üzerinde motorsporusevere bu organizasyonu anlatmış olacağız. Bu organizasyonun boyutları başka bir pencere açacak. İnşallah ülkemize, gençliğimize, sporumuza ve ülke tanıtımına yararlı bir organizasyon gerçekleştirmiş olacağız."

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "2005 Erciyes için dönüm noktası oldu. Kayseri sınırlarına dahil edilmesiyle büyük bir dönüşüm başladı. 2011'den bu yana Erciyes'te büyük işler yaptık. Alpler'de ne varsa, aynısını yaptık. Erciyes'te dünyada ses getirecek bir organizasyonda buluşacağımız için mutluyuz. Erciyes'imizin hem bölge hem dünya insanlarına fayda sağlaması için projeler yürüttük. Dünyanın birçok yerinden yabancı misafir ağırlıyoruz. Yabancı turistler açısından cezbedici noktalar var. Kar voleybolu, snowboard Avrupa kupaları ve Dünya şampiyonaları yaptık. Biz, böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. TMF'ye teşekkür ediyoruz. Mart ayında düzenlenecek organizasyonu da keyifle bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükkılıç: "100'e yakın canlı yayınla bu şehir, bu ülke tanıtılacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve endüstri merkezi olmasının yanı sıra turizmde de çok önemli aşama kaydettiğini vurgulayarak, "Elbette bunun amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi. Buradaki emekleri nedeniyle önceki belediye başkanımız ve bakanımız Mehmet Özhaseki'yi anmadan geçemeyeceğim. Sporun merkezi olma yolunda yaptığımız projelerle, sadece kış sporlarına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu kalmasıyla oralardan yararlanılmasını sağlamaktayız. 100'e yakın canlı yayınla bu şehir, bu ülke tanıtılacak. Emeği geçenleri kutluyorum. İnşallah 1,5 milyon nüfusuyla bir cazibe merkezi olan Kayseri'nin hep olumlu anılmasını istiyoruz." diye konuştu.