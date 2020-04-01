Filyasyon nedir, ne demek? Filyasyon ne anlama geliyor? soruları gündem konusu oldu. Corona virüsü gibi bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede oldukça önemli olan Filyasyon hakkında bilgileri sizin için hazırladık...

FİLYASYON NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.