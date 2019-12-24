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Filtre kahve içmek tip 2 diyabet riskini yüzde 60 azaltabilir çünkü kağıt kan şekeri seviyesini etkileyebilecek molekülleri yakalıyor. İsveç'te yarısı diyabetli 842 kişinin diyetleri karşılaştırıldı. Buna göre filtre kahve tüketenlerde diyabet riski daha azken, diğer türlerinde bu etki görülmüyor. Bilim insanları, diterpen adı verilen moleküllerin filtre kağıdı tarafından yakalandığını söyledi.

İngiliz gazete Daily Mail'e göre; çalışmanın ortak yazarı Profesör Rikard Landberg, "Sonuçlarımız filtre kahvenin, tip 2 diyabet gelişme riskini azaltma açısından olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor" dedi.

TÜRK KAHVESİ VE YUNAN KAHVESİ DE...

Ancak Profesör Landberg, kaynar suya konularak yapılan ve suda çözünen kahvelerin ise bu etkiye sahip olmadığını ekledi.

İngiltere'de kahve granüllerine kaynar suyun eklenerek yapıldığı kahve, en yaygın olarak tüketilen çeşit. Haşlama kahve, kahve çekirdekleri doğrudan suya eklendiğinde ortaya çıkıyor. Bu yöntem ise Türk ve Yunan kahvelerini içeriyor.