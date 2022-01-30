Akbaba'yı görünce şoke oldular

HABERTURK.COM

Türkiye'nin ilk hız - aksiyon filmi 'Anka'nın Torium AVM sinemasındaki akşam seansında heyecan ikiye katlandı.

İzleyiciler film başlamadan önce Anka'nın başrol oyuncu Ozan Akbaba'yı karşılarında görünce oldukça şaşırdılar.

Şaşkınlıkla karışık bir heyecanla Ozan Akbaba'yı dakikalarca ayakta alkışlayan izleyiciler, film başlamadan önce 20 dakika boyunca ünlü oyuncuyla sohbet etme imkânı buldu.

Filmde hayat verdiği 'Murat' karakteriyle ilgili sorular sorup izlemeden film hakkında bilgi almak isteseler de Ozan Akbaba ser verip sır vermedi. Sadece ufak detaylardan bahsedip adrenalini daha çok yükseltti.

Pandemi önlemleri alınarak doldurulan salonda hayranları ile birlikte filmi izleyen Ozan Akbaba, çıkışta duygularını şöyle ifade etti; "Yıllardır beni takip eden, oynadığım dizilerden dolayı neredeyse her hafta evlerinin salonuna konuk eden bir kitleyle filmi izlemek

başka bir heyecandı. Aile üyelerinin onayını almaya gitmek gibiydi. Sağ olsunlar film bittiğinde o kadar gururlandırdılar ki beni… Kimi gözyaşlarıyla kimi de sarılarak belli etti beğenisini. Artık içim çok daha rahat. Anka'nın yolculuğu çok güzel başladı."

Ozan Akbaba’nın hem proje tasarımını yaptığı hem de senaryosunu yazdığı 'Anka''nın yapımcılığını Mgx Film üstlendi. Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği filmin aksiyon sahnelerine ise James Bond filmlerinde çalışmış, uluslararası yönetmen Marc Schölermann imza attı.

'Anka'da Ozan Akbaba ile birlikte Uğur Uzunel, Deniz Işın, Serdar Orçin, Engin Hepileri ve Atilla Şendil'in başrollerini paylaştı.