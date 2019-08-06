Filmden korkmayana 95 bin TL

'Siccin' serisinin yeni filmi 'Siccin 6'dan korkmayan izleyiciye 95 bin ₺ verilecek.

"Siccin 6 filmi korkutmaya geliyor ve yarışma başlıyor! Filmi izleyip hiç korkmayan kişi büyük para ödülünün sahibi oluyor!" cümleleriyle Cinemaximum resmi instagram hesabından yapılan paylaşımdaki açıklamaya göre; paylaşımın altına "Hayatta en çok korktuğu şey"i yorum olarak yazan takipçiler arasından jüri 4 şanslı takipçiyi seçecek. Seçilen takipçiler vizyondan bir gün önce 8 Ağustos Perşembe günü filmi izleyerek 'Siccin 6 Para Ödüllü Gösterim Yarışması'na katılma ve 95 bin ₺ ödülü kazanma şansı yakalayacak.

Siccin 6'yı izleyen 4 şanslı kişinin büyük ödül 95 bin ₺'yi kazanması için yapması gereken ise film süresince gözünü perdeden hiç ayırmadan filmi izlemesi ve hiç korkmaması. 95 dakika süren filmi izlerken kimin korkmadığıysa salona yerleştirilecek özel kameralar aracılığıyla tespit edilecek.

Geçtiğimiz yıl 'Siccin 5'den en çok korkana 20 bin ₺ para ödülü verilmişti.

Alper Mestçi'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Siccin 6'da Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş, Gönül Ürer, Deniz Kiziroğlu, Cemre Kiziroğlu, Ergin Kılıkçıer ve Kurtuluş Şakirağaoğlu rol aldı.