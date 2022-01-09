Filmden gerçeğe: Hızlı Yaşayanlar 0:00 / 0:00

1960'lı yıllar... Gazeteciliğin adeta saniye ile yarıştığı dönemler... Gecenin karanlığını Anadolu'ya götürdükleri 'gazete ışığı' ile aydınlatan Babıâli şoförlerinin öyküsü... Gündüzleri ölesiye 'refik' geceleri ise 'ölümüne' rakip olan kamyon şoförlerinin hikâyesini konu eden filmin ismi: Hızlı Yaşayanlar.... O yıllara ait gazete arşivlerini karıştırdığımıza önümüze bir bambaşka bir gerçek daha çıktı. Gerçekten de günümüzde yoğun tartışmaların yaşandığı bir başka olayın içinde bulduk kendimizi...

1964 yılına ait Yeşilçam yapımı "Hızlı Yaşayanlar" filminin yönetmeni Nevzat Pesen. Baş rollerini Ayhan Işık ve Pervin Par'ın paylaştığı filmde Kadir Savun (Kriko Kadir), Ekrem Bora (İnce Salih), Turgut Özatay (Kara Selim) gibi marka isimler yer alıyor.

Filmin yönetmeni Nevzat Pesen, senaristi ise Safa Önal. Ulusal gazetelerin İstanbul’da basılıp, kıyasıya bir yarış içinde Ankara'ya gönderildiği ve birçok yerdeki okuyucuya günler sonra ulaşabildiği zamanlardan bahsediyoruz. Filmde balyalanmış İstanbul gazetelerin kamyonlara yüklenilip Anadolu bölgelerine dağıtımıyla görevli ve birbirleriyle ölümüne yarışan şoförlerin öyküsü konu ediliyor.





"HEPSİNİ TOPLASAN BİR MEZARLIK OLUR"

Film yönetmen Pesen'in gazetecilere ithafı ile başlıyor:

"Bu filmi, gazetelerimizi Anadolu'nun şehir, kasaba, hatta köylerine kadar en seri şekilde ulaştırmak için kar, yağmur, fırtına demeyip kamyonlarını sürerken kaza neticesinde hayatlarını kaybeden cesurşoförlerimize ithaf ediyorum. Hızlı yaşayanların ruhu şad olsun"

Nitekim filmin ilerleyen sahnelerinde Mustafa Dayı'nın ölen şoförler için söylediği bir söz herşeyi özetler mahiyettea: Şimdi hepsini toplasan bir mezarlık olur...

Hızlı Yaşayanlar'daki yol sahneleri ise bugün 60 yaş civarı ve üst yaş grubu için bildikk bildik manzaraları barındırıyor: Karanlık yollar, keskin virajlar, benzin istasyonları, neredeyse saat başı geçen arabalar ve birkaç lokanta haricinde hayat belirtisi olmayan tenha gecelerden görüntüler...





Uzun yıllar Babıali'den Anadolu'ya gazete taşıyan 'Varşova Hasan'la 2018 yılında bir röportaj gerçekleştirmiştik. O yılların son emek kahramanlarından olan Hasan Mutlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti... (Fotoğraf: Yusuf Darıyerli)

"MOTOR PATLATANA BİR MAAŞ İKRAMİYE"

Nitekim o yollarda Cağaloğlu'ndan Anadolu'ya direksiyon sallayanlardan bir başka emek kahramanı 'Varşova Hasan' lakaplı Hasan Mutlu ile 2018'de yaptığım bir röportajda bana şunları söylemişti: "O dönem gazete patronlarının aşırı hız yüzünden motor patlatan şoförlere 1 maaş ikramiye verdiği bile oluyordu. Şoförlere 'uyumayın' diye hap dağıtılıyordu” Ne kadar usta olursa olsun bu şartlarda kaza yapmamanın eşyanın tabiatına aykırı bir durum olacağını hatırlattığımızda şöyle cevap almıştın emektar şoförden: "Yapmaz olur muyum! Bir kere İstanbul Boğaz Köprüsü'nde asılı kaldım. Bir keresinde de Zonguldak'a gazete ulaştırayım derken Değirmen mevkiinde dereye uçtum. Buna rağmen arkadan gelen başka bir arabayla gazeteleri zamanında yetiştirdim...

"ÖLÜMÜ DÜŞÜNECEK VAKTİMİZ OLMAYACAK"

Hızlı Yaşayanlar'da filmindeki bir diyalog Varşova Hasan'ı doğruluyor.

Yeni Sabah gazetesinde gördüğü ilan üzerine, gazete taşıyan kamyonlarda şoförlük yapmak için iş başvurusunda bulunana Orhan'a (Ayhan Işık) Yeni Sabah gazetesinin müdürü “Bu işte para çok fakat her an kelle koltukta gideceksin” der. “Biliyorum ama ölümü düşünecek vaktim olmayacak galiba” diye yanıtlar Orhan ve diyalog şöyle devam eder:

Müdür Bey: “Gazeteleri yükleyip beş saatte Ankara’da olacaksın. Başka gazete arabaları seni geçerlerse önce parandan keser, sonra da işinden olursun.”

Orhan: “Bir anam bir de hasta kardeşim var. Taksicilikte bakamadım onlara. Peki, beş saatten evvel gidene pirim var mı?”

Müdür Bey: “Hayır ölmenizi değil, yaşamanızı istiyoruz, ama biraz hızlı yaşamanızı.”





Bolu'daki babasının istasyonunda pompacı olarak çalışan Fatma (Pervin Par)

Filmde Ekspres Postası şoförü Ayhan Işık (Orhan) ile Tercüman Gazetesi şoförü Ekrem Bora (İnce Salih) Bolu Dağı'nda benzin istasyonu işleten babasına yardım eden Fatma'ya (Pervin Par) aşık olmuştur. Oysa Fatma ile Orhan'ın birbirlerini sevmekte ve bu aşkı açık etmektedirler. İstanbul'da düzdüğü evde Fatma ile evlilik hayalleri kuran İnce Salih'in dünyası kararır. Gönül ve meslek yarışı İnce Salih'in gece yarısı yaptığı bir kaza ile neticelenir. İnce Salih hayatını kaybeder. Kriko Kadir, gözünün önünde yanan kamyona bakıp, yaşlı gözlerle can veren arkadaşına bakarak şöyle bir serzenişte bulunur:

Bu yangını istemiyorum. Lanet olsun. Gazetenin ışığı başkadır. O bambaşka bir ışıktır.





Trafik kazasında yanan kamyonun alevleri içinde can veren İnce Salih (Ekrem Bora)

Filmin sonunda araya giren dış ses adeta günümüz gazeteciliğini anlatır: İnsanlar her ne olursa olsun yine hızlı yaşamaya mecburdur. Bugünkü dünyada hızlı yaşamayana hayat hakkı yoktur. Bundan sonraki nesiller de refah içinde olmak için onlar gibi hızlı yaşayacaktır.





1965 yılında Avusturya'dan Düzce'ye gelip pompacılık yapan Chirstine Byatricky, bölgenin ve kamyon şoförlerinin gönlünde taht kurar...

BOLULU FATMA'DAN DÜZCELİ ÇRİSTİN'E...

Hızlı Yaşayanlar'ın çekildiği yıllara ait bir arşiv çalışması yaptığımızda Yeşilçam filmlerini aratmayan bir gerçekle karşılaştık.

Adı Chiristine Byatricky…

Avusturyalı… 3 dil biliyor…

1960'lı yıllarda Düzce’deki benzin istasyonunda pompacılık yapıyor.

Kimlerin yüreğini yakıyor ve kimbilir o da kimlere gönül veriyor bilinmez…

Ama bilinen şu:

Düzce'deki benzin istasyonunda çalışan 22 yaşındaki Avusturyalı kız Düzce’de ve de özellikle şoförler arasında hayli ilgi toplamış...

Dönemin Milliyet muhabiri Orhan Türel 1965 yılında bu ilginç olayı fotoğraflayıp hikayeleştirmek için soluğu Düzce’de almış.



Dönemin imlâ kurallarına sadık kalarak haberi alıntılıyorum:



Yüzünden akan terleri sol elinin tersiyle silen, yanık yüzlü, palabıyıklı adam: "-Ne kızaysun be Çiristin abla" dedi. "Acele etmek künah midur? Ha bütün bu yolları senin uğurlu elinden penzun almak için aştum celdim. Anla beni dâ."

BENZİNCİ GÜZELİ

Bu yakınma üzerine, biraz öteden çalışmasını izlediğim Düzce'nin benzinci güzeli bir tatlı yumuşadı ki sormayın. Gülüverdi. Gülünce de gamzeleri ortaya çıktı, gözleri çizgi haline geldi ve suratı aydınlanıverdi. Türkiye Petrollerinin tek kız satıcısı Chiristine Byatricky şapkasını afilli bir jestle geriye itti, paranın üstünü verdi ve güneşe koyduğu iskemlesine öndü.



İskemlesinde yaygın bir şekilde oturan Christine, gazeteci olduğumuzu ve resim çekeceğimizi öğrenince birden fırlayıverdi.

"-Yok, yok, yok resim bekle"... dedi ve bir hamlede İstanbul-Ankara asfaltına yönelerek hemen karşıdaki tek katlı ahşap eve giriverdi.

Şaşırdığımı gören istasyon sahibi Saffet Seven "Kadındır" kardeşim "süslenecek" diye güldü. Hakikaten çok geçmeden kapıda görünen eli çantalı benzinci kız, asfaltı geçmeden önce saçlarına bir iki el vurarak patronunu haklı çıkardı.

"AĞIZLARININ PAYI"

Christine Byaticky, Avusturyalı, 22 yaşında. Ticaret Akademisi mezunu. 3 dil biliyor. Bütün Avrupayı görmüş. Bu yaz da Viyana kapılarına kadar giden Türklerin ülkesini ziyareti aklına koymuş!. Atlamış trene gelmiş İstanbula. Daha yolda iken rakamları öğrenmiş. (Hesap için) parası çabucak bitivermiş. Evvelâ bir pansiyonda çalışmış. Pansiyona şimdiki patronu İstanbula gelince uğrarmış. Bakmış kız iş istiyor. "-Gel bizim Düzceye çalış bende" demiş. "Tamam" diyen Christine de soluğu Düzce'de almış.



İlk dert turistlerden gelmiş. Hep "Sen deli misin. Anadoluda çalışır mı? Türkler tehlikeli insanlardır" demişler. Kısa sürede şoförleri kendine bağlıyan genç kız bunlara bir sertlenmiş ki. İstasyondakiler anlattı. Turistler özür dileyerek ayrılırlarmış Düzce'den.

YÜZDE YÜZ ARTIŞ





22 yaşındaki Viyanalı, istasyonda çalışmaya başladığından beri benzin ve mazot satışı hemen hemen iki misli artmış. Seven, bunun için hayatından memnun. Christin'e gelince o da hayatından memnun. 500 lira alıyor. Yemek içmek de müesseseden. Tek katlı bir evi var. Çiçekleri de var. Arkadaşları da var. Bütün şoförler arkadaşları. Kimi fındık, kimi meyva, kimi de el işleri getirir "-Al hanım abla. Hâtıram olsun" derlermiş. Genç kız, yolların cefasını çekenlerden bu küçük hatırlanmalar yüzünden çok memnun. "Ne milletsiniz. Ne iyi insanlarsınız" diyor da diyor. Bizi de aynı şekilde uğurladı "İyi insanlar güle güle" diye.

TESİSLERE DAMGA VURAN İSİM: DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU HAMİT KAPLAN

Yazının girişinde belirtmiştim...





Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, uzun yıllar Düzce'de işlettiği Olimpiyat Restorant'ın önünde





Otobüslerin yemek molası verdiği Olimpiyat Restorant'a gelen yolcularla ilgilenen Hamit Kaplan görülüyor... Tesadüfe bakın ki, Christine Byaticky'nin zamanında Düzce'de çalıştığı istasyon daha sonra dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan'ın bugünlerde tartışma konusu olan Olimpiyat tesisleri ismini almıştı Minderde yaşadığı sakatlığın ardından tedavi için dönemin siyasi kişileri ve spor bürokrasisi tarafından beklediği yardım yerine 'bizden izinsiz ikinci ameliyatı oldu' denilerek vefasızlık gören Hamit Kaplan güreşi bırakmak zorunda kalmıştı. O yıllarda kendisi gibi dünya ve olimpiyat şampiyonu olan yakın dostu Gazanfer Bilge şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörünü kurar. Kendi ismini verdiği Gazanfer Bilge otobüslerinin Düzce'de yemek molası verdiği tesisler geçim kaygısı taşıyan Hamit Kaplan için adeta can simidi olacaktır.

DÜZCE'NİN BELLEK MEKÂNI



Düzceli Seven Ailesi'nin devrettiği tesislerin işletmesi Hamit Kaplan'a devredildi Ve bir zaman sonra da tesisler Hamit Kaplan'ın verdiği 'Olimpiyat' ismiyle Düzce'de hafıza mekânlardan biri haline geldi. Yarım asra yakaşan bir zamanda hizmet veren tesisler TEM karayolunun devreye girmesiyle sahneden çekildi.



E-5 Devlet Karayolu'nda bulunan bölge Olimpiyat Kavşağı olarak adlandırıldı ve bu isimle anılır oldu.







Geçtiğimiz günlerde Düzce'de bir grup protestocu yeni düzenlenen tabelanın üstünü 'Olimpiyat Kavşağı' yazan bir pankartla örtmüştü... Düzceli Seven Ailesi'nin devrettiği tesislerin işletmesi Hamit Kaplan'a devredildi Ve bir zaman sonra da tesisler Hamit Kaplan'ın verdiği 'Olimpiyat' ismiyle Düzce'de hafıza mekânlardan biri haline geldi. Yarım asra yakaşan bir zamanda hizmet veren tesisler TEM karayolunun devreye girmesiyle sahneden çekildi.E-5 Devlet Karayolu'nda bulunan bölge Olimpiyat Kavşağı olarak adlandırıldı ve bu isimle anılır oldu.Geçtiğimiz günlerde Düzce'de bir grup protestocu yeni düzenlenen tabelanın üstünü 'Olimpiyat Kavşağı' yazan bir pankartla örtmüştü...

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİLERE YOL AÇTI

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kasım ayında uzun yıllar Olimpiyat Kavşağı olarak bilinen yerin ismini değiştirmesi tartışmalara yol açtı. Kararı protesto eden bir grup, dikilen yeni tabelanın üzerini Olimpiyat Kavşağı yazan bir pankartla örttü. Bölge sakinleri protestolarını belediye meclis toplantısında Aralık ayı toplantısına taşıdı. Muhalefet partilerine mensup meclis üyeleri ve 1 AK Partili üyenin yazılı önerge vererek, meclisten sözkonusu yeri Olimpiyat Kavşağı olarak düzenlenmesini istemişti.

Düzce Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde nasıl bir karar alacağı merak konusu...



