Gösterimden kaldırıldı

Filipinler Haber Ajansının Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Hollywood filmi 'Uncharted'daki bir sahnede, Çin'in, Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde hak iddia ettiği anlamına gelen ve 'dokuz kesik çizgi (nine-dash line)' olarak adlandırdığı haritanın yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sahne nedeniyle Film ve Televizyon Değerlendirme Kuruluna (MTRCB) başvurulduğu ifade edildi. Başvuruya ilişkin olarak, harita görüntüsünün ulusal çıkarlara ters düştüğü kaydedilen açıklamada, MTRCB'den 'Uncharted'ın yeniden değerlendirilip gösterimden kaldırılmasının talep edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin 2016'daki kararına atıfta bulunularak Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığı belirtildi. Çin'in 'dokuz kesik çizgi'nin içinde kalan sularda hiçbir zaman tarihi hakları olmadığı vurgulanan açıklamada, MTRCB'nin başvuruyla ilgili yanıtına da yer verildi.
Yanıta göre, Columbia Pictures stüdyolarına söz konusu sahneler çıkarılmadığı sürece filmin gösterimden kaldırılması talimatı verildi. MTRCB'nin yanıtında, Columbia'nın talimata uyarak filmi Filipinler'deki sinemalardan kaldırdığı bilgisi verildi. Vietnam'da da söz konusu sahne nedeniyle mart ayında 'Uncharted'ın gösterime girmemesine karar verilmişti.
GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDİR? Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Çin, 'dokuz kesik çizgi (nine-dash line)' olarak adlandırdığı haritayı, 7 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletlere sunmuştu. Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. Uluslararası kamuoyunda 'Paracel' ve 'Spratly' olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından 'Hoang Sa' ve 'Truong Sa', Çin tarafından ise 'Şişa' ve 'Nanşa' olarak adlandırılıyor.
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Filmdeki harita krize neden oldu/filmdeki-harita-krize-neden-oldu-3422733
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