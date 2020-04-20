Film ve dizi kanalı FilmBox, bugünlerde evlerimizde geçirdiğimiz sürenin daha eğlenceli geçmesine destek oluyor... Nisan ayında hayvanlarla kurulan sıcak dostluklar, sürükleyici hikayeler ve çok daha fazlası minikleri bekliyor...

FilmBox’un nisan ayı yayın akışı, çocuklara da zengin bir içerik sunuyor. En güzel animasyonlar, çocuk oyuncuların sürüklediği filmler, büyülü zamanlar ve ülkeler, hayvanlarla kurulan sıcak dostluklar, tüm ailenin birlikte zevkle izleyeceği öyküler, çocuklarımızla evde geçirdiğimiz zamana renk katıyor. Nisan ayında FilmBox ekranlarına gelecek, aile ve çocuklara yönelik içerikler şöyle:

15 NİSAN 2020

Balta girmemiş ormanlar ve vahşi hayvanların bulunduğu uzak bir diyarda orada tek başına yaşayan yetim bir çocuğun, Lucky isminde bir fille kurduğu dostluk ve birlikte yaşadıkları maceraların öyküsü, Şanslı Fil (My Lucky Elephant) ile ekranlarda. Yayın saati, 12:20.

16 NİSAN 2020

Animasyon filmi Jurassic Hayvanları (Jurassic Bark),elit uzay köpeği ekibi Star Paws’un evreni yok etmeye kararlı şeytani kedi Marlon Butterpaws'a karşı mücadelesini anlatıyor. Yayın saati, 09:40.

Ağabeyi için biraz kurbağa yumurtası bulmak gibi önemli bir görev üstlenen altı yaşındaki Max’ın, arkadaşı Jesse ile birlikte arsalar, çiftlikler, hayvanlar ve anneannesinin evine giden bir orman boyunca yaşadığı heyecanlı macera, neşeli çocuk şarkıları eşliğinde Karakurbağlar Ve Kurbağlar (Frogs & Toads) ile FilmBox ekranlarında anlatılıyor. Yayın saati, 10:50.

17 NİSAN 2020

Sabah ekranlara gelecek Koca Ayak (Big Foot),Finn adlı bir çocuğa ve muazzam ejderhasının Noel Baba’yı kurtarma öyküsünü anlatıyor. Yayın saati, 08:10.

Ömür boyu arkadaş olmaya yeminli yavru kaplumbağalar Sammy ve Ray’in, bir yer altı akvaryumundan kaçış öyküsü, Sammy'nin Maceraları 2: Cennetten Kaçış (Sammy's Adventures 2: Escape from Paradise) ile çocukları eğlendiriyor. Yayın saati, 09:35.

FilmBox ekranlarında çocuklar için eğlence, hafızasını yitiren bir filin bir dinozordan yardım isteme öyküsünü anlatan animasyon filmi Jumbo ile devam ediyor. Yayın saati, 11:05

23 NİSAN 2020

Noel’de Beyaz Saray bahçesine dikilecek ulusal ağaç ilan edilen Sıtka Ladini üzerinden, bir gencin isteksiz babasıyla çıktığı bir yolculuğun öyküsü Ulusal Ağaç (National Tree) ile ekranlara geliyor. Yayın saati, 08:50.

Başkanın Köpeği (First Dog) ABD Başkanı'nın kayıp köpeğini bulan ve onunla dost olup, evine dönmesine yardım etmeye karar veren bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Yayın saati, 11:40.

24 NİSAN 2020

En büyük hayali mahallenin beyzbol takımında oynamak olan 12 yaşındaki Martin’in babası ile paylaştığı umut ve hayal kırıklığı, sürpriz ve dört top ile geçen yazın öyküsü, Sayısız, Koşusuz Yaz (A No-Hit, No-Run Summer) ile ekranlara geliyor. Yayın saati, 08:25.

25 NİSAN 2020

Tüm ailenin keyifle izleyebileceği komedi Dokuz Canlı Bay Tüylü (Nine Lives (2016),ailesine zaman ayırmayan bir iş adamı olan Tom’un, kendini kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı kedinin içine hapsolmuş bulmasını anlatıyor. Yayın saati, 10:35.

FilmBox izlemek isteyen sinema severler, seçkin TV platformları TV+ Kanal 20, KabloTV Kanal 336, D-Smart Kanal 19 ve Vodafone TV üzerinden kanala ulaşabiliyor. FilmBox içeriklerine ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması kullanılarak bilgisayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.