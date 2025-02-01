Kendisi, chili yapmanın en iyi olduğu şeylerden biri olduğunu söylese de, ne yazık ki çorbayı ofise taşırken yere dökmesiyle akıllarda yer etti. Peki, Kevin’in büyük bir gururla hazırladığı chili nasıl yapılır? İşte The Office hayranlarına özel, adım adım Kevin Malone’un chili tarifi!