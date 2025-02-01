The Office hayranlarına özel: Kevin'ın meşhur chilisi nasıl yapılır?
Bazı yemekler vardır ki sadece lezzetiyle değil, hikayesiyle de akıllarda kalır. The Office dizisinde Kevin Malone'un yere döktüğü meşhur chili'si de tam olarak böyle bir tarif! Yıllardır hayranların dilinden düşmeyen bu özel yemeği evde denemek ister misiniz? İşte Kevin Malone'un ünlü chili tarifi ve onu kusursuz yapmanın püf noktaları!
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The Office dizisinin en ikonik sahnelerinden biri, şüphesiz Kevin Malone’un meşhur chili’sini döktüğü sahneydi. Kevin’in büyük bir özveriyle yaptığı bu eşsiz tarif, dizinin hayranları arasında yıllardır konuşulmaya devam ediyor.
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Kendisi, chili yapmanın en iyi olduğu şeylerden biri olduğunu söylese de, ne yazık ki çorbayı ofise taşırken yere dökmesiyle akıllarda yer etti. Peki, Kevin’in büyük bir gururla hazırladığı chili nasıl yapılır? İşte The Office hayranlarına özel, adım adım Kevin Malone’un chili tarifi!
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KEVIN MALONE’UN CHILI TARİFİ: MALZEMELER
Kevin’in chili’sini denemek isteyenler için gerekli malzemeler şöyle:
1 kg dana kıyma
2 su bardağı kırmızı fasulye (önceden haşlanmış)
2 su bardağı doğranmış domates
1 büyük soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı et suyu
1 yemek kaşığı acı biber tozu
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kakao tozu (derinlik katması için)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
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KEVIN MALONE’UN CHILI TARİFİ: ADIM ADIM HAZIRLIK
Soğan ve Sarımsağı Kavurun: Büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyerek birkaç dakika kavurun.
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Kıymayı Ekleyin: Dana kıymayı ekleyerek, kahverengileşene kadar pişirin. Etin suyunu salıp çekmesini bekleyin.
Baharatları Katın: Acı biber tozu, kimyon, tatlı kırmızı biber, tuz, karabiber ve kakao tozunu ekleyerek karıştırın. Baharatlar iyice dağılana kadar pişirin.
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Domates ve Salçayı Ekleyin: Doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin, birkaç dakika pişirmeye devam edin.
Et Suyu ve Fasulyeleri Ekleyin: Et suyunu ve haşlanmış kırmızı fasulyeyi ekleyerek karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin.
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Dinlendirin ve Servis Edin: Chili’yi ocaktan aldıktan sonra 10-15 dakika dinlendirin. Üzerine taze doğranmış yeşil soğan veya rendelenmiş cheddar peyniri ekleyerek servis edebilirsiniz.
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KEVIN’İN CHILI’SİNİ DAHA DA LEZZETLİ HALE GETİRMENİN PÜF NOKTALARI
Kevin’in tarifi sadeliğiyle öne çıkıyor, ancak lezzeti artırmak için birkaç ek malzeme ekleyebilirsiniz. Örneğin, biraz karamelize soğan veya biber ekleyerek tat profilini zenginleştirebilirsiniz.
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Kakao tozu, chili’ye derinlik kazandıran gizli bir malzemedir. Az miktarda eklemek lezzeti artıracaktır.
Chili’yi bir gün önceden yapıp bekletmek, baharatların iyice oturmasını sağlar ve daha lezzetli olmasına yardımcı olur.
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SONUÇ: KEVIN’İN DÖKSE DE GÖNÜLLERE TAHT KURAN CHILISI
Kevin Malone’un chili tarifi, The Office hayranlarının hem nostalji yaşamasını hem de mutfakta keyifli vakit geçirmesini sağlayacak mükemmel bir tarif. Bu özel lezzeti denemek için mutfağa girip Kevin’in chili’sini kendiniz yapabilirsiniz. Umarız ki siz, Kevin gibi yere dökmeden afiyetle yiyebilirsiniz!