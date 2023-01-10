"SAKİN HAYATI DAHA DOLU YAŞIYORSUNUZ"

Burak Hakkı, İstanbul’daki metropol yaşamını bırakıp, köy hayatına geçmesiyle ilgili şunları söylemişti:

Annem İstanbul için hep ’açık hapishane’ diyor. Yıllardır çiftlik hayatına alışık olduğu için. E tabi bambaşka iki hayat. İkisi de birbirinden çok farklı. Burası huzur dolu, kendinizin farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz. Sakin, hayatı daha dolu dolu yaşayabiliyorsunuz. Biraz şehir hayatındaki karmaşadan dolayı, fast food yemek gibi bir hayat yaşıyoruz açıkçası. Burada ise daha sindirerek, görerek bazı şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Ama tabii ki bunlar hepsi bir tercih.