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        Haberler Magazin Filiz Akın: Seni özlemle anıyoruz

        Filiz Akın: Seni özlemle anıyoruz

        Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, Fatma Girik'i unutmadı. Akın, yaptığı son sosyal medya paylaşımında Fatma Girik'i andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:53
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          Yeşilçam ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik, iki yıl önce COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayata veda etmişti. Aradan geçen zamana rağmen Girik'in hatırası, sinemaseverlerin ve meslektaşlarının gönlünde yaşamaya devam ediyor.

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          81 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımla meslekdaşını özlem dolu bir paylaşımla andı.

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          Filiz Akın, Fatma Girik'in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp; "Ocak ayının tam da 24'ünde kaybetmiştik 'Menekşe Gözlüm'ü... Merak etme Fatma'cım, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.

          Fotoğraflar: AA, Instagram

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