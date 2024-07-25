Filiz Akın: Seni özlemle anıyoruz
Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, Fatma Girik'i unutmadı. Akın, yaptığı son sosyal medya paylaşımında Fatma Girik'i andı
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Yeşilçam ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik, iki yıl önce COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayata veda etmişti. Aradan geçen zamana rağmen Girik'in hatırası, sinemaseverlerin ve meslektaşlarının gönlünde yaşamaya devam ediyor.
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81 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımla meslekdaşını özlem dolu bir paylaşımla andı.
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Filiz Akın, Fatma Girik'in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp; "Ocak ayının tam da 24'ünde kaybetmiştik 'Menekşe Gözlüm'ü... Merak etme Fatma'cım, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: AA, Instagram
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