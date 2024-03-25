Filiz Akın sağlık durumu hakkında konuştu: 10 günüm daha var
Filiz Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tedavisi için aldığı ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini söyleyen Akın; "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" dedi
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
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Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Filiz Akın, son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu yayımladı.
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"İYİ HABER"
Tedavi süreci hakkında hakkında açıklamada bulunan Filiz Akın, "İyi haber... Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum" dedi.