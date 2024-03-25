Filiz Akın sağlık durumu hakkında konuştu: 10 günüm daha var

"İYİ HABER"

Tedavi süreci hakkında hakkında açıklamada bulunan Filiz Akın, "İyi haber... Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum" dedi.