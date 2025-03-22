Filiz Akın hayatını kaybetti! Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Türk sinemasının sevilen ismi Filiz Akın hayatını kaybetti. Sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajlarını yayınlarken Filiz Akın'ın ölüm sebebi, hayatı, filmleri araştırılmaya başlandı. Bir süredir tedavi altında olan ünlü oyuncu Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılır ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmekteydi. Peki Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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Oyuncu Filiz Akın’ın hayatını kaybetmesi son dakika haberi olarak ajanslardan geçti. Filiz Akın, gerçek adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Ankara'da doğup büyüyen Akın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde eğitim gördü. Ölümün ardından Filiz Akın hayat hikayesi araştırılıyor. İşte Filiz Akın hayatı, filmleri ve hakkında merak edilenleri
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FİLİZ AKIN KİMDİR?
Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonkarahisarlı bir kadı olan Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez asıllıdır. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babasının çalıştığı Beypazarı'nda yaşadı. 5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulunda tamamladı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı.
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Filiz Akın, eğitimine TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında yatılı ve burslu olarak devam etti. Resim ve besteleriyle okulda çeşitli ödüller aldı. Tüm dersleri başarıyla geçti ve öğretmenleri tarafından ideal bir öğrenci olarak seçildi. Haziran 1960'ta üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra American Export-Isbrandtsen Lines'ın Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Firmada 2 yıl çalıştıktan sonra denizcilik şube başkanı oldu. İngilizce , Fransızca ve biraz da İtalyanca öğrendi. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir dönem okudu ve arkeoloji okudu.
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FİLİZ AKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yankesici Kız en ünlü filmleri arasında yer aldı. 1971'de Ankara Ekspresi'ndeki rolüyle 8. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Mayıs 1962'den Eylül 1972'ye kadar 105'ten fazla filmde rol aldı. 116 filmde oynadıktan sonra Akın, 1975 yılında sinema kariyerine son verdi.
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Oyuncular Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasında iz bırakan ve zamanının etkili dört aktrisinden biri olarak kabul edildi. 1965 yılında Türker İnanoğlu ile ilk evliliğinden olan oğlu İlker dünyaya geldi. Bu dönemde aile Şişli'de ikamet etmektedir. 1974'te çift, 10 yıllık evliliğin ardından boşandı.
Sinema kariyerine son verdikten sonra İstanbul Bankası reklamlarında oynadı ve 1977'de TRT'de Podyum Show adlı müzik programını sundu. 1979 yılında Haldun Dormen'in Bir Ayrılık adlı oyununda rol aldı. 1979'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda başrol oyuncusu olarak sahne aldı
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1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlendi. 11 yıllık evlilikten sonra 1993 yılında boşandılar. Mayıs 1994'te Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sönmez Köksal ile evlendi. Evlendikten sonra çift Ankara'ya yerleşti. Eşi Sönmez Köksal, Şubat 1998'de Fransa'ya büyükelçi olarak atandı ve 4 yıl boyunca Paris'teki Türk büyükelçiliğinde yaşadılar. Paris'te Türkiye'yi ve kültürünü tanıtmak için La Fayette'de Türk-Osmanlı ürünleri sergisi, Bagatelle'de Lale Park ve Türk Ressamları Sergisi düzenledi. 2002 yılında bir tür burun ve ağız kanseri (nazofarenks) olduğunu öğrendi. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gördü ve kanseri iyileşti.
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2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005 yılında Türkiye Göğüs Vakfı yararına ve "kansere karşı sarı bileklikler" kampanyasına destek için bir kampanya başlattı ve 1 milyondan fazla bileklik satıldı. 2005 yılında toplumda kanser farkındalığını artırmak için düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Umut Evi projesi yararına düzenlenen "mavi bileklik" kampanyasının tanıtımına destek verdi.
2006 yılında Beypazarı'nda 3 yaşına kadar yaşadığı sokağa belediye meclisi tarafından "Filiz Akın Sokak" adı verildi. 2008 yılında Kanal 1'de " Filiz Akın'la Sohbetler " programını sundu. 2009 yılında Habertürk TV'de " Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri " programını sundu. Filiz Akın, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.
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Filiz Akın filmleri
1962 - Akasyalar Açarken
1962 - Şakayla Karışık
1962 - Şehvet Uçurumu
1962 - Battı Balık
1962 - Sahte Nikah
1962 - Aşk Merdiveni
1963 - Bekarlık Sultanlıktır
1963 - Beyoğlu Piliçleri
1963 - Kızlar Büyüdü
1963 - Ölüm Bizi Ayıramaz
1963 - Beyaz Güvercin
1963 - Ölüme Çeyrek Var
1963 - Bana Annemi Anlat
1963 - İki Gemi Yanyana
1963 - Zoraki Milyoner
1963 - Arka Sokaklar
1963 - Genç Kızların Sevgilisi
1964 - Yankesici Kız
1964 - Gurbet Kuşları
1964 - Şoför Nebahat ve Kızı
1964 - Kadın Berberi
1964 - Meyhaneci
1964 - Uçurumdaki Kadın
1964 - Kardeş Kanı
1964 - On Güzel Bacak
1964 - İstanbul Sokaklarında
1964 - Cüppeli Gelin
1964 - Filinta Kadri
1964 - Prangasız Mahkumlar
1964 - Paylaşılmayan Sevgili
1964 - Korkunç Şüphe
1964 - Asfalt Rıza
1964 - Tığ Gibi Delikanlı
1965 - Yankesicinin Aşkı
1965 - Tamirci Parçası
1965 - Babasına Bak Oğlunu Al
1965 - Fakir Gencin Romanı
1965 - Ölüme Kadar
1965 - Mirasyedi
1965 - Oğlum Oğlum
1965 - Sevinç Gözyaşları
1965 - Şakayla Karışık
1966 - Çıtkırıldım
1966 - Affedilmeyen Esin
1966 - Kolejli Kızın Aşkı
1966 - Vur Emri
1966 - Kaderin Cilvesi)
1966 - Efkarlıyım Abiler
1966 - Bar Kızı
1966 - Erkek Severse
1966 - Affet Sevgilim
1966 - Acı Tesadüf
1966 - Günahkar Kadın
1967 - Silahlı Paşazade
1967 - Ayrılık Saati
1967 - Sözde Kızlar
1967 - Bekar Odası
1967 - Affet Beni
1967 - Paşa Kızı
1967 - Hindistan Cevizi
1967 - Cici Gelin
1967 - Yıkılan Yuva
1967 - Serseriler Kralı
1967 - Sefiller
1968 - Arkadaşımın Aşkısın
1968 - Kader
1968 - Hırsız Kız
1968 - Sabah Yıldızı
1968 - Baharda Solan Çiçek
1968 - Efkarlı Sosyetede
1968 - Aşka Tövbe
1968 - Yuvana Dön Baba
1968 - Gül ve Şeker
1968 - Ömrümün Tek Gecesi
1968 - Benim de Kalbim Var
1968 - İstanbul Tatili
1968 - Aşkım Günahımdır
1969 - Son Mektup
1969 - Cilveli Kız
1969 - Karlı Dağdaki Ateş
1969 - Lekeli Melek
1969 - Yaralı Kalp
1969 - Hüzünlü Aşk
1969 - Dağlar Kızı Reyhan
1969 - Yumurcak
1970 - Yuvasız Kuşlar
1970 - Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1970 - Fadime
1970 - Ankara Ekspresi
1970 - Yarım Kalan Saadet
1970 - Saadet Şehri
1970 - İşportacı Kız
1970 - Aşktan da Üstün
1970 - Güzel Şoför
1970 - Beyaz Güller
1971 - Küçük Sevgilim
1971 - Umutsuzlar
1971 - Emine
1971 - Ömrümce Unutamadım
1971 - Oyun Bitti
1971 - Fadime Cambazhane Gülü
1971 - Seni Sevmek Kaderim
1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971 - İki Esir
1972 - Utanç
1972 - Ayrılık
1972 - Yumurcak Küçük Şahit
1972 - Tatlı Dillim
1973 - Karateci Kız
1973 - Soyguncular
1973 - Acı Hayat
1973 - Zambaklar Açarken
1973 - Ağlıyorum
1974 - Yumurcak / Veda
1974 - Almanyalı Yarim
1974 - Memleketim
1975 - Tatlı Cadının Maceraları
1975 - Yumurcak Belalı Tatil
1975 - Babaların Babası
1977 - Le Ricain (Sinema Filmi)
1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları
2011 - Gün Akşam Oldu