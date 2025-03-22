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        Filiz Akın hayatını kaybetti! Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        Türk sinemasının sevilen ismi Filiz Akın hayatını kaybetti. Sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajlarını yayınlarken Filiz Akın'ın ölüm sebebi, hayatı, filmleri araştırılmaya başlandı. Bir süredir tedavi altında olan ünlü oyuncu Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılır ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmekteydi. Peki Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:30
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        • 1

          Oyuncu Filiz Akın’ın hayatını kaybetmesi son dakika haberi olarak ajanslardan geçti. Filiz Akın, gerçek adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Ankara'da doğup büyüyen Akın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde eğitim gördü. Ölümün ardından Filiz Akın hayat hikayesi araştırılıyor. İşte Filiz Akın hayatı, filmleri ve hakkında merak edilenleri

        • 2

          FİLİZ AKIN KİMDİR?

          Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonkarahisarlı bir kadı olan Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez asıllıdır. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babasının çalıştığı Beypazarı'nda yaşadı. 5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulunda tamamladı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı.

        • 3

          Filiz Akın, eğitimine TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında yatılı ve burslu olarak devam etti. Resim ve besteleriyle okulda çeşitli ödüller aldı. Tüm dersleri başarıyla geçti ve öğretmenleri tarafından ideal bir öğrenci olarak seçildi. Haziran 1960'ta üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra American Export-Isbrandtsen Lines'ın Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Firmada 2 yıl çalıştıktan sonra denizcilik şube başkanı oldu. İngilizce , Fransızca ve biraz da İtalyanca öğrendi. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir dönem okudu ve arkeoloji okudu.

        • 4

          FİLİZ AKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

          Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yankesici Kız en ünlü filmleri arasında yer aldı. 1971'de Ankara Ekspresi'ndeki rolüyle 8. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Mayıs 1962'den Eylül 1972'ye kadar 105'ten fazla filmde rol aldı. 116 filmde oynadıktan sonra Akın, 1975 yılında sinema kariyerine son verdi.

        • 5

          Oyuncular Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasında iz bırakan ve zamanının etkili dört aktrisinden biri olarak kabul edildi. 1965 yılında Türker İnanoğlu ile ilk evliliğinden olan oğlu İlker dünyaya geldi. Bu dönemde aile Şişli'de ikamet etmektedir. 1974'te çift, 10 yıllık evliliğin ardından boşandı.

          Sinema kariyerine son verdikten sonra İstanbul Bankası reklamlarında oynadı ve 1977'de TRT'de Podyum Show adlı müzik programını sundu. 1979 yılında Haldun Dormen'in Bir Ayrılık adlı oyununda rol aldı. 1979'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda başrol oyuncusu olarak sahne aldı

        • 6

          1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlendi. 11 yıllık evlilikten sonra 1993 yılında boşandılar. Mayıs 1994'te Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sönmez Köksal ile evlendi. Evlendikten sonra çift Ankara'ya yerleşti. Eşi Sönmez Köksal, Şubat 1998'de Fransa'ya büyükelçi olarak atandı ve 4 yıl boyunca Paris'teki Türk büyükelçiliğinde yaşadılar. Paris'te Türkiye'yi ve kültürünü tanıtmak için La Fayette'de Türk-Osmanlı ürünleri sergisi, Bagatelle'de Lale Park ve Türk Ressamları Sergisi düzenledi. 2002 yılında bir tür burun ve ağız kanseri (nazofarenks) olduğunu öğrendi. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gördü ve kanseri iyileşti.

        • 7

          2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005 yılında Türkiye Göğüs Vakfı yararına ve "kansere karşı sarı bileklikler" kampanyasına destek için bir kampanya başlattı ve 1 milyondan fazla bileklik satıldı. 2005 yılında toplumda kanser farkındalığını artırmak için düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Umut Evi projesi yararına düzenlenen "mavi bileklik" kampanyasının tanıtımına destek verdi.

          2006 yılında Beypazarı'nda 3 yaşına kadar yaşadığı sokağa belediye meclisi tarafından "Filiz Akın Sokak" adı verildi. 2008 yılında Kanal 1'de " Filiz Akın'la Sohbetler " programını sundu. 2009 yılında Habertürk TV'de " Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri " programını sundu. Filiz Akın, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

        • 8

          Filiz Akın filmleri

          1962 - Akasyalar Açarken

          1962 - Şakayla Karışık

          1962 - Şehvet Uçurumu

          1962 - Battı Balık

          1962 - Sahte Nikah

          1962 - Aşk Merdiveni

          1963 - Bekarlık Sultanlıktır

          1963 - Beyoğlu Piliçleri

          1963 - Kızlar Büyüdü

          1963 - Ölüm Bizi Ayıramaz

          1963 - Beyaz Güvercin

          1963 - Ölüme Çeyrek Var

          1963 - Bana Annemi Anlat

          1963 - İki Gemi Yanyana

          1963 - Zoraki Milyoner

          1963 - Arka Sokaklar

          1963 - Genç Kızların Sevgilisi

          1964 - Yankesici Kız

          1964 - Gurbet Kuşları

          1964 - Şoför Nebahat ve Kızı

          1964 - Kadın Berberi

          1964 - Meyhaneci

          1964 - Uçurumdaki Kadın

          1964 - Kardeş Kanı

          1964 - On Güzel Bacak

          1964 - İstanbul Sokaklarında

          1964 - Cüppeli Gelin

          1964 - Filinta Kadri

          1964 - Prangasız Mahkumlar

          1964 - Paylaşılmayan Sevgili

          1964 - Korkunç Şüphe

          1964 - Asfalt Rıza

          1964 - Tığ Gibi Delikanlı

          1965 - Yankesicinin Aşkı

          1965 - Tamirci Parçası

          1965 - Babasına Bak Oğlunu Al

          1965 - Fakir Gencin Romanı

          1965 - Ölüme Kadar

          1965 - Mirasyedi

          1965 - Oğlum Oğlum

          1965 - Sevinç Gözyaşları

          1965 - Şakayla Karışık

          1966 - Çıtkırıldım

          1966 - Affedilmeyen Esin

          1966 - Kolejli Kızın Aşkı

          1966 - Vur Emri

          1966 - Kaderin Cilvesi)

          1966 - Efkarlıyım Abiler

          1966 - Bar Kızı

          1966 - Erkek Severse

          1966 - Affet Sevgilim

          1966 - Acı Tesadüf

          1966 - Günahkar Kadın

          1967 - Silahlı Paşazade

          1967 - Ayrılık Saati

          1967 - Sözde Kızlar

          1967 - Bekar Odası

          1967 - Affet Beni

          1967 - Paşa Kızı

          1967 - Hindistan Cevizi

          1967 - Cici Gelin

          1967 - Yıkılan Yuva

          1967 - Serseriler Kralı

          1967 - Sefiller

          1968 - Arkadaşımın Aşkısın

          1968 - Kader

          1968 - Hırsız Kız

          1968 - Sabah Yıldızı

          1968 - Baharda Solan Çiçek

          1968 - Efkarlı Sosyetede

          1968 - Aşka Tövbe

          1968 - Yuvana Dön Baba

          1968 - Gül ve Şeker

          1968 - Ömrümün Tek Gecesi

          1968 - Benim de Kalbim Var

          1968 - İstanbul Tatili

          1968 - Aşkım Günahımdır

          1969 - Son Mektup

          1969 - Cilveli Kız

          1969 - Karlı Dağdaki Ateş

          1969 - Lekeli Melek

          1969 - Yaralı Kalp

          1969 - Hüzünlü Aşk

          1969 - Dağlar Kızı Reyhan

          1969 - Yumurcak

          1970 - Yuvasız Kuşlar

          1970 - Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

          1970 - Fadime

          1970 - Ankara Ekspresi

          1970 - Yarım Kalan Saadet

          1970 - Saadet Şehri

          1970 - İşportacı Kız

          1970 - Aşktan da Üstün

          1970 - Güzel Şoför

          1970 - Beyaz Güller

          1971 - Küçük Sevgilim

          1971 - Umutsuzlar

          1971 - Emine

          1971 - Ömrümce Unutamadım

          1971 - Oyun Bitti

          1971 - Fadime Cambazhane Gülü

          1971 - Seni Sevmek Kaderim

          1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları

          1971 - İki Esir

          1972 - Utanç

          1972 - Ayrılık

          1972 - Yumurcak Küçük Şahit

          1972 - Tatlı Dillim

          1973 - Karateci Kız

          1973 - Soyguncular

          1973 - Acı Hayat

          1973 - Zambaklar Açarken

          1973 - Ağlıyorum

          1974 - Yumurcak / Veda

          1974 - Almanyalı Yarim

          1974 - Memleketim

          1975 - Tatlı Cadının Maceraları

          1975 - Yumurcak Belalı Tatil

          1975 - Babaların Babası

          1977 - Le Ricain (Sinema Filmi)

          1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

          2011 - Gün Akşam Oldu

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