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Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat oldu. Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi...

Evet, çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 şubattan itibaren yaşananların yanında nedir ki...

Filiz Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

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