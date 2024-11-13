Filiz Akın'da, yazlık paylaşım
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Filiz Akın, yaz aylarından kalma bir paylaşım yaptı
Giriş: 13.11.2024 - 23:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:38
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kısa süre sonra taburcu olmuştu.
Bodrum'da yaşayan sanatçı, yaz aylarından kalma bir fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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