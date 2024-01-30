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        Haberler Dünya Avrupa Filistinli 10 yaralı çocuk, İtalya'da tedavi edilecek

        Filistinli 10 yaralı çocuk, İtalya'da tedavi edilecek

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan Filistinli 10 çocuk ve 1 yetişkin, tedavileri için İtalya'nın başkenti Roma'ya getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 04:39 Güncelleme: 30.01.2024 - 04:42
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        Filistinli 10 yaralı çocuk, İtalya'da tedavi edilecek
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        İsrail'in saldırılarında yaralanan 10'u çocuk, toplam 11 Filistinli İtalya'ya getirildi.

        İtalyan basınında çıkan haberlerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinli 10 çocuk ve 1 yetişkin tedavileri için aileleriyle dün akşam saatlerinde İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait C160 askeri nakliye uçağının Mısır’dan yaptığı özel seferle Roma'ya getirildi.

        Yaralı Filistinli çocukları ve ailelerini, Roma Ciampino Havalimanı'nda Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karşıladı.

        Tajani, burada basına yaptığı açıklamada, hükümet olarak Başbakan Giorgia Meloni ile beraber bu operasyonu yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Kolay değil ama barışa ulaşmak için çalışıyoruz. İtalya barış için çalışıyor. Başta rehineler olmak üzere hem Filistinli hem İsrailli sivil halkın acılarını hafifletebilecek kalıcı bir ateşkese güveniyoruz. Olumlu çözümler istiyoruz. Artık çocuklar burada tedavi edilecek." dedi.

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        Antonio Tajani, Filistinli çocukların refakatçileriyle beraber Roma, Cenova ve Floransa'daki farklı hastanelerde kalarak tedavi göreceğini, bu şekilde 100 kadar Filistinli çocuğu İtalya'da tedavi edeceklerini söyledi.

        Tajani, bölgedeki askeri lojistik Vulcano gemisinde de halihazırda çok sayıda Filistinli çocuğun tedavi edildiğini belirtti.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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