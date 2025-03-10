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        Haberler Dünya Filistin'i destekleyen öğrenci tutuklandı | Dış Haberler

        ABD'de Filistin'i destekleyen öğrenci Mahmud Halil tutuklandı

        Columbia Üniversitesinde eğitim görmek üzere ABD'de bulunan Mahmud Halil isimli öğrenci, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Mahmud Halil, Columbia Üniversitesindeki Filistin protestolarına öncülük ediyordu. ABD'de bir yargıç, Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 11.03.2025 - 03:16
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        Filistin'i destekleyen öğrenci tutuklandı
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki Filistin destekçisi öğrencilerin "tutuklanıp sınır dışı edileceğini" belirtti.

        Trump, açıklamasında, "ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi), Columbia Üniversitesi kampüsünde Hamas yanlısı radikal bir yabancı öğrenci olan Mahmud Halil'i gururla yakalamış ve gözaltına almıştır. Bu daha sonra gerçekleşecek pek çok tutuklamanın ilkidir." ifadesini kullandı.

        Columbia ve diğer bazı üniversitelerde Filistin destekçisi öğrencileri "terör yanlısı", "anti-Semitik" ve "Amerikan karşıtı" diye tanımlayan ABD Başkanı, "Trump yönetimi buna müsamaha göstermeyecektir." şeklinde bu öğrencilere "gözdağı" verdi.

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        Söz konusu öğrencileri yakalayıp bir daha geri dönmemek üzere sınır dışı edeceklerini belirten Trump, açıklamasında, "Masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesi de dahil terörizmi destekliyorsanız, varlığınız ulusal çıkarlarımıza aykırıdır ve burada istenmiyorsunuz demektir." yorumunu yaptı.

        ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil dün tutuklanmıştı.

        Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ICE yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

        Rubio'dan "sınır dışı" mesajı

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

        SINIR DIŞI EDİLMESİNE GEÇİCİ ENGEL

        ABD'de bir yargıç, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.

        ABD'de Gazze gösterilerine öncülük etmesinin ardından tutuklanan Halil'e ilişkin tartışmalar sürüyor.

        CNN'in haberine göre, ABD'de mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in, ABD'den "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.

        Halil'in yarın mahkeme karşısına çıkması beklenirken, yüzlerce kişi söz konusu tutuklama kararını protesto amacıyla New York'ta sokaklara döküldü.

        BM'DEN MAHMUD HALİL'E DESTEK

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğünün" önemini vurguladı.

        Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasına ilişkin konuştu.

        Söz konusu tutuklamadan haberdar olunduğunu belirten Dujarric, "Bizim için ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesinin önemini vurgulamak çok elzemdir." dedi.

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